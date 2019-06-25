В Самаре после двухлетнего ремонта открылся Ботанический сад
25 июня 2019 11:51
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В понедельник, 24 июня, после ремонта в Самаре открыли Ботанический сад.
Работы по реконструкции Ботанического сада начались в 2016 году. Тогда здесь капитально отремонтировали оранжерею: обветшавшие деревянные конструкции заменили на металлические, полностью реконструировали системы отопления и вентиляции оранжереи, сделали дополнительное утепление крыши.
Второй этап работ начался в августе 2017 года. Тогда заменили системы электроснабжения и освещения, укрепили дорожную насыпь вдоль озера.
Также восстановили ограждение по фасадной части Ботанического сада, а также отремонтировали дамбу. Еще обустроили дополнительную входную группу в сад, которая теперь находится на пересечении Московского шоссе и улицы Врубеля у остановок трамвая, автобуса и троллейбуса.
В числе долгожданных новшеств — пешеходные песчано–гравийные дорожки. Их общая длина — около семи километров. Они рекомендованы для особо охраняемых природных территорий, каковой и является Ботанический сад.
Также обустроили площадки для отдыха гостей. Их оформят в космической тематике – в виде планет Солнечной системы.
Во время благоустройства сада на его территории вырубили сорные деревья: клен ясенелистный (американский) и вяз мелколистный (карагач). Семена этих растений дают 100% всходов, и с зарослями очень сложно бороться.
Пока сад открыли в тестовом режиме, поскольку ремонт еще продолжаются. Бесплатно в Ботанический сад можно попасть с понедельника по четверг с 15.00 до 17.00.
По вторникам и четвергам два раза в день — в 10.00 и 13.00 для посетителей организуют групповые экскурсии в дендрарий и оранжерею. Стоимость посещения для участников групповых экскурсий: 150 рублей — обычный билет, 100 рублей — для льготных категорий граждан.
С понедельника по четверг с 15.00 до 16.00 возможно самостоятельное посещение оранжереи за дополнительную плату — 70 рублей с человека.
В выходные будут проводить только экскурсии, пишет "Самарская газета".
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Комментарии
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25 июня 2019 11:51
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