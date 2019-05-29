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В Самаре перенесут остановку на Заводском шоссе - 22 Партсъезда

29 мая 2019 10:46
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В Самаре перенесут остановку на Заводском шоссе - 22 Партсъезда
Многие здесь бегут через дорогу в неположенном месте.

В Самаре все-таки перенесут остановку общественного транспорта с "проклятого" пересечения Заводского шоссе и ул. 22 Партсъезда, у рынка "Норд".

Дело в том, что из-за расположения остановок, светофоров многие здесь бегут через дорогу в неположенном месте, игнорируя регулируемый пешеходный переход. В связи с этим на участке постоянно происходят ДТП, там погибло и травмировалось уже множество людей, в основном - пенсионеров, людей часто не видят водители большегрузов.

Поэтому в рамках капремонта Заводского шоссе решено перенести остановку транспорта ближе к улице Рыльской. Согласованную и утвержденную схему предоставили в департаменте транспорта города.
Там сообщили, что она будет реализована уже в этом году. Ориентировочно - в октябре, пишет Самру.ру.

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Комментарии



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