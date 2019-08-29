Я нашел ошибку
сегодня  Четверг, 29 августа, 12:02
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +13 °C, Тольятти  +12 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 29/08:
USD 66.41
0.15
EUR 73.66
0.05
Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Самаре памятник Масленникову расположится на новом месте

29 августа 2019 11:48
25
В Самаре памятник Масленникову расположится на новом месте
Его перенесут с территории заброшенного завода.

В Самаре решили судьбу памятника Александру Масленникову. Его перенесут с территории заброшенного завода в сквер, расположенный на пересечении проспекта Масленникова и Скляренко. Об этом сообщили в департаменте культуры и молодежной политики Самары, пишет 63.ру.

— Место установки согласовали с жителями. Сейчас мы готовим муниципальный заказ на проведение работ. Установить памятник на новой площадке планируем в июле 2020 года, к 130-летию со дня рождения Александра Масленникова, — рассказали в департаменте.

Александр Масленников (1890–1919) — русский революционер, который принимал участие в установлении советской власти в Самаре. В честь него назвали завод, который занимался производством боеприпасов и гражданских товаров.

Опасения по поводу судьбы памятника возникли из-за планов по освоению территории ЗИМа. Завод закрылся, производственные корпуса стали сносить. На их месте планировали сделать новый микрорайон. Мы публиковали подробный обзор проекта. Но работы застопорились.

В начале 2019 года стало известно о новых планах по освоению территории от развлекательного центра «Кинап» до улицы Лейтенанта Шмидта. Сейчас их обсуждают в региональном правительстве.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
29 августа 2019  11:48
В Самаре памятник Масленникову расположится на новом месте
В Самаре памятник Масленникову расположится на новом месте
Его перенесут с территории заброшенного завода. Благоустройство региона
22
28 августа 2019  17:50
В Самаре определились с подрядчиком, который разработает проект продления Авроры
Проектировщику предстоит разработать несколько вариантов развязок на пересечении улицы Авроры с Московским шоссе и Ново-Садовой.  Благоустройство региона
272
27 августа 2019  15:04
Проспект Металлургов преобразится к 1 сентября.
В Самаре завершено благоустройство площади им. П.П. Мочалова
Проспект Металлургов преобразится к 1 сентября.  Благоустройство региона
318
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
10 августа 2019  17:43
Как выбрать диван-кровать ИКЕА
Как выбрать диван-кровать ИКЕА
 Продукция сети магазинов ИКЕА повсеместно пользуется особым спросом. Шведская компания специализируется на производстве мебели для дома, существенную часть... Капитальный ремонт в Самаре
698
28 января 2019  23:34
Неисправности кондиционеров, их устранение
 Для того чтобы поддерживать в домовладении или квартире оптимальный микроклимат, просто не обойтись без кондиционера. Он спасает в жару и создает все условия... Капитальный ремонт в Самаре
6425
2 декабря 2018  21:52
Как продлить жизнь кроссовкам и правильно выбрать новые?
Как продлить жизнь кроссовкам и правильно выбрать новые?
 Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
2900
Весь список
Всё в Дом
24 июля 2019  21:16
Правильный подход к обслуживанию и уходу за бассейном
Правильный подход к обслуживанию и уходу за бассейном
Если вы купили и установили бассейн на заднем дворе, но не желаете тратить время и силу на уход за ним, то он прослужит вам не долго.  Всё в Дом
785
24 июля 2019  21:14
Сложности в обустройстве детской комнаты
Сложности в обустройстве детской комнаты
 Все мы знаем, как сложно разработать и воплотить в жизнь ремонт мечты. Но самыми сложными в этом плане становятся детские комнаты и тут есть несколько причин.  Всё в Дом
136
6 июля 2019  09:11
Ткани для штор. Виды и свойства
 Наша душа открыта не для каждого, но заглянуть в нее можно через вкусовые пристрастия человека, его мироощущение и восприятие. Как это сделать?  Всё в Дом
680
Весь список
ЖКХ
28 августа 2019  10:49
Почта Банк начал принимать платежи за водоснабжение и водоотведение без комиссии.
«Почта Банк» начал принимать платежи за водоснабжение и водоотведение без комиссии
«РКС-Самара» старается предоставить своим абонентам максимально широкий выбор способов оплаты услуг.  ЖКХ
203
27 августа 2019  16:56
С этого года в Самаре внедряется многоуровневая оценка подготовленности фонда управляющих компаний к холодам.
К зиме подготовили порядка 80% жилищного фонда Самары
С этого года в Самаре внедряется многоуровневая оценка подготовленности фонда управляющих компаний к холодам.  ЖКХ
287
26 августа 2019  14:10
Запомните! В канализацию, будь то унитаз или раковина, нельзя спускать то, что не растворяется!
Как домашние заготовки влияют на канализацию: Овощи – в банку, очистки – в мусор!
Запомните! В канализацию, будь то унитаз или раковина, нельзя спускать то, что не растворяется!  ЖКХ
549
Весь список

Экология
27 августа 2019  12:34
Жителей Самарской области ожидает резкое похолодание и дожди Местами прогнозируют грозу.
Жителей Самарской области ожидает резкое похолодание и дожди
Местами прогнозируют грозу. Экология
323
26 августа 2019  13:51
В Тольятти зафиксировали загрязнение воздуха
В Тольятти зафиксировали загрязнение воздуха
В воздухе превышено содержание формальдегида. Экология
305
20 августа 2019  12:58
Жигулевский заповедник отметил 92-летие
Жигулевский заповедник отметил 92-летие
Все эти годы заповедник выполняет поставленные задачи, развивается и совершенствуется. Экология
315
Весь список


Видео
27 августа 2019  12:56
Александр Соболев: Поменялся бы телами со Златаном
Александр Соболев: "Поменялся бы телами со Златаном"
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только.
Спорт в регионе
391
22 августа 2019  11:40
Российские лётчики показали новую фигуру высшего пилотажа Пропеллер
Российские лётчики показали новую фигуру высшего пилотажа "Пропеллер"
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него.
В стране
308
21 августа 2019  10:58
В Госдуме предложили выделять семьям с детьми «первосентябрьский капитал»
В Госдуме предложили выделять семьям с детьми «первосентябрьский капитал»
Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется. Образование
267
31 июля 2019  10:50
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Он не получил при падении никаких травм.
В мире
514
25 июля 2019  11:18
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
Он объединяет активных людей региона.
Социум
1311
25 июля 2019  10:47
Под Самарой на берег Волги выбросило тысячи мертвых рыб
Под Самарой на берег Волги выбросило множество мертвых рыб
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего
Экология
639
Весь список

Фоторепортажи
24 августа 2019  20:09
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником.
Культура
2116
23 августа 2019  10:13
В День флага в Самаре поставлен новый рекорд: ФОТО
В День флага в Самаре поставлен новый рекорд: ФОТО
На набережной развернули самый длинный флаг. 
Социум
356
11 августа 2019  12:31
В Самаре провели День физкультурника: ФОТО
В Самаре провели День физкультурника: ФОТО
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной.
Спорт в регионе
638
8 августа 2019  10:49
Архитектурный фестиваль в Самаре: как это было
Архитектурный фестиваль в Самаре: как это было
Гостям представили обширную тематическую программу.
Социум
447
28 июля 2019  12:48
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар.
Культура
609
27 июля 2019  15:05
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева.
Социум
969
Весь список

Мероприятия
В Самарской областной универсальной научной библиотеке познакомят с поэзией и танцами Шри-Ланки
В самарском ДК «Заря» отметили 80-летие Советского района
День знаний станет недельным фестивалем в мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные