В Самаре памятник Масленникову расположится на новом месте
29 августа 2019 11:48
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В Самаре решили судьбу памятника Александру Масленникову. Его перенесут с территории заброшенного завода в сквер, расположенный на пересечении проспекта Масленникова и Скляренко. Об этом сообщили в департаменте культуры и молодежной политики Самары, пишет 63.ру.
— Место установки согласовали с жителями. Сейчас мы готовим муниципальный заказ на проведение работ. Установить памятник на новой площадке планируем в июле 2020 года, к 130-летию со дня рождения Александра Масленникова, — рассказали в департаменте.
Александр Масленников (1890–1919) — русский революционер, который принимал участие в установлении советской власти в Самаре. В честь него назвали завод, который занимался производством боеприпасов и гражданских товаров.
Опасения по поводу судьбы памятника возникли из-за планов по освоению территории ЗИМа. Завод закрылся, производственные корпуса стали сносить. На их месте планировали сделать новый микрорайон. Мы публиковали подробный обзор проекта. Но работы застопорились.
В начале 2019 года стало известно о новых планах по освоению территории от развлекательного центра «Кинап» до улицы Лейтенанта Шмидта. Сейчас их обсуждают в региональном правительстве.
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