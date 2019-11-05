В Самаре отремонтируют всю улицу Ленинскую
5 ноября 2019 12:28
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В Самаре собираются отремонтировать дорогу по ул. Ленинской на всем протяжении - от дома №1 до ул. Полевой.
Работы будут проведены в 2020 году: они начнутся в апреле, а завершатся на позднее конца октября.
Подрядчику планируют заплатить 248,5 миллиона рублей.
На улице отремонтируют не только проезжую часть, но и тротуары - на них будет уложена плитка. Также в списке работ приведение в порядок газонов, санитарная обрезка деревьев, установка новых урн, пешеходных ограждений. На дорогу нанесут разметку, пишет Самру.ру.
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Комментарии
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