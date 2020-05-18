В Самаре отремонтируют 50 дворов во всех районах города
18 мая 2020 10:29
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Городские власти обнародовали список дворов, которые благоустроят в 2020 году. Ремонтные работы охватят все девять внутригородских районов Самары.
В список попали дворы около следующих домов:
по улице Свободы около домов № 152, 154, 152а;
на улице Ташкентской около домов № 112, 114, 116;
на Стара-Загоре, дома № 204, 206, 208;
проспект Карла Маркса, дома № 372, 374, 376, 378, 380, 382;
улица Алма-Атинская, дома № 134, 136, 138, 142, 146, 144, 148, 150, 152, пишет 63.ру.
— Во дворе по улице Свободы рядом с домами № 152, 152а и 154 ремонт начали в начале апреля. Заявку на благоустройство жители подали два года назад. Там установят детскую площадку с антитравматическим покрытием, архитектурные элементы, приведут в порядок проезды и тротуары, обустроят парковочные карманы. Площадку планируют открыть в начале июня, — рассказали в мэрии.
Помимо локаций в спальных районах, благоустроить планируют и улицу Куйбышева. Основной акцент сделают на высадке новых деревьев и кустарников. Это позволит создать единый гармоничный ландшафт территории. А все воздушные линии электропередачи скроют.
Фото: администрация Самары
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