В Самаре откроется выставочная программа "Народное голосование" о судьбе Загородного парка

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28 мая в 15.00 состоится официальное открытие выставочной программы «Народное голосование» на площадке Исторического парка «Россия — Моя история».Выбор горожанами лучших идей проектов открытого архитектурного конкурса на реконструкцию «Загородного парка» будет проходить с 28 мая по 16 июня. Для мониторинга общественного мнения о конкурсных проектах разработали анкету.В работу по голосованию включились студенты, преподаватели вузов, волонтеры. Ответы посетителей выставки на вопросы анкеты помогут выявить приоритеты общественности. Итоги соцопроса, проявляющие предпочтения горожан, станут, по сути, народным заданием на реновацию масштабной центральной рекреационной зоны мегаполиса.Каждый житель Самары и региона может оказать содействие в определение будущего формата парка.Выставочная программа «Народное голосование» - это встречи с авторами проектов и презентация лучших идей конкурса широкой общественности и представителям организаций и ведомств, ответственных за реализацию федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Это экскурсии по выставке в формате обсуждения инновационных предложений, представленных в проектах. Это презентация итогового рейтинга «Народное голосование».