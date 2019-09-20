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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Самаре обновили сквер у храма "Кирилла и Мефодия"

20 сентября 2019 13:27
112
В Самаре обновили сквер у храма Кирилла и Мефодия
Заброшенный пустырь превратили в современное место для отдыха с детской площадкой.

Ещё одним обновленным местом в Самаре стал сквер у храма "Кирилла и Мефодия".
Заброшенный пустырь всего за 2,5 месяца превратили в современное место для отдыха с детской площадкой из экологически чистых материалов, сообщает ТРК "Терра".
Видео можно посмотреть здесь.

Фото: скрин видео
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