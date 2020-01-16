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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Самаре новогодние елки переработают в щепу и раздадут жителям

16 января 2020 12:28
113
В Самаре новогодние елки переработают в щепу и раздадут жителям
Горожан просят оставлять елки возле баков.

Регоператор по обращению с отходами "ЭкоСтройРесурс" 15 января начал перерабатывать старые новогодние елки, которые выбрасывают жители.
Горожан просят оставлять елки возле баков (а не прямо в них) на контейнерных площадках, чтобы регоператор мог увозить их не на мусорные полигоны, как раньше, а на переработку в щепу с помощью дробилки. Щепа используется в качестве подстила для животных в зоопарках и конно-спортивных клубах, также она пригодится для садово-хозяйственных нужд.

В настоящее время собрано уже больше тысячи деревьев. Полученную щепу обещают раздать жителям бесплатно - условия получения станут известны позже. Так, первым ее получит конно-спортивный клуб «Кон Брио».

Елки забирают с площадок в Самаре раз в неделю. Перерабатывать деревья будут до февраля.

В 2021 году собирать елки на переработку будут и в других районах Самарской области, пишет Самру.ру.
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Комментарии


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