В Самаре на проезжей части улицы Киевской просел асфальт
5 августа 2019 13:39
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В Самаре намечается очередной провал на проезжей части. На улице Киевской в районе пересечения с проспектом Карла Маркса просел асфальт, пишет "КП в Самаре".
- Вторую неделю провал на проезжей части на улице Киевской на перекрестке с Карла Маркса. Он грозит полным обрушением на маршруте пассажирских автобусов. Тысячи водителей и пассажиров уже ощутили сокрушительный удар от растущей канавы, - сообщили в Твиттере горожане.
Почему просел асфальт, пока не известно. Сотрудники департамента городского хозяйства и экологии попросили подключиться к этому вопросу Самарские коммунальные системы.
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