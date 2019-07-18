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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Самаре на неделю просрочили сдачу ремонта дороги на улице Ново-Вокзальной

18 июля 2019 13:26
124
В Самаре на неделю просрочили сдачу ремонта дороги на улице Ново-Вокзальной
Речь идет об участке проезжей части на пересечении с ул. Стара-Загора.

Жители Самары пожаловались в Twitter на сотрудников ОАО «ПТС», которые не выполняют свои обещания. Судя по диалогу в микроблоге, специалисты пообещали горожанам исправить устройство верхнего слоя проезжей части на пересечении улиц Ново-Вокзальной и Стара-Загоры до 10 июля 2019 года.

Вопреки этому работы не были выполнены и до 18 июля 2019 года. А о сроках завершения ремонта сотрудники ОАО «ПТС» больше не говорят, сообщая, что адрес в работе, пишет СитиТраффик.

- Адрес в работе. Точный ответ - позже, - комментируют они.

Фото: pixabay.com

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