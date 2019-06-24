В Самаре на днях откроют для посетителей ботанический сад
24 июня 2019 13:26
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До конца июня Ботанический сад в Самаре станет доступен для посещения.
Об этом сообщили в министерстве образования и науки Самарской области.
Напомним, в 2017 году сад закрыли для горожан в связи с реконструкцией. Там проложили новые экологичные пешеходные дорожки с гравием, которые рекомендуется прокладывать на особо охраняемых природных территориях. В саду появились площадки для посетителей в "космической" тематике, отреставрирован забор по периметру, обустроен дополнительный выход на пересечении Московского шоссе и ул. Врубеля, укреплена насыпь у пруда, отремонтирован асфальт.
Также в Ботаническом саду капитально отремонтировали оранжерею, пишет Самру.ру.
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