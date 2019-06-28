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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Самаре на Ново-Садовой высохли новые деревья

28 июня 2019 13:07
119
В Самаре на Ново-Садовой высохли новые деревья
По заявлению местных жителей, полив уже поможет.

Вчера, 27 июня в Самаре на пересечении ул. Ново-Садовой и Ново-Вокзальной горожане обратили внимание на засохшие новые березы и липы.

На обращение граждан в социальных сетях отреагировал Андрей Спиридонов, заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Он поручил и агентству по содержанию автодорог высадить на участке новые деревья, "если проливать уже бесполезно", сообщает tvsamara.ru.

По заявлению местных жителей, полив уже поможет, потому что растения "умерли уже в том году".


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Комментарии



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