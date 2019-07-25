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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Самаре на Крымской площади создают фонтан c подсветкой

25 июля 2019 12:53
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В Самаре на Крымской площади создают фонтан c подсветкой
Завершить ремонт планируется до конца августа.

В областном центре продолжаются работы в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».
Она является частью нацпроекта «Жилье и городская среда». У самарцев есть возможность влиять на выбор пространств, которые попадают в программу, корректировать набор работ, пишет "Самарская газета".

В этом году обновляют четыре знаковых территории. Объекты и дизайн определяли весной. Новый облик получат сквер у храма Кирилла и Мефодия, бульвар Металлургов, сквер имени Фадеева и Крымская площадь. В среду, 24 июля, представители районных администраций, департамента городского хозяйства и экологии вместе с жителями проверили ход ремонта на последнем объекте.
Крымская площадь (бывшая Урицкого) — довольно обширная территория, расположенная в Железнодорожном районе, изменится полностью. И станет соответствовать своему новому названию.

— Здесь практически каждый день появляется что-то новое, — отметила заместитель главы районной администрации Ольга Анцева. — Жители окрестных домов контролируют процесс ремонта, у них налажен контакт с подрядной организацией.

Вдобавок ремонтируют обрамление площади — прилегающие дороги, а также территорию, прилегающую к высотке, где разместится Шестой кассационный суд. Плюс ремонт фасадов жилых домов, выходящих на Крымскую площадь.

Площадь украсят арт-объекты, посвященные черноморскому полуострову. Дизайнеры продумали интересные элементы — Ялтинский маяк, Воронцовскую ротонду, мозаичное панно в виде карты Крыма и «сухой» фонтан — без чаши.

По словам представителей компании-подрядчика, готовность объекта превысила 65%. Сейчас бригады сооружают фонтан c подсветкой. Смонтированы беседки, установлена конструкция маяка, ведется обустройство ротонды. Завершить ремонт планируется до конца августа.
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