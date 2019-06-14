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В Самаре частично перекроют Московское шоссе

14 июня 2019 09:30
86
В Самаре частично перекроют Московское шоссе
Там проведут ремонтные работы.

В Самаре на пересечении Московского шоссе и улицы Авроры временно перекроют дорогу. Там образовался небольшой провал
Для аварийно-восстановительных работ на водопроводной линии диаметром 600 мм нам необходимо провести вскрытие дорожного полотна на пересечении Московского шоссе и улицы Авроры.

В субботу, 15 июня, с 10:00 будут закрыты для проезда вторая и третья полосы дороги. Движение по ним возобновится после окончания работ.

Фото pixabay.com
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