В Самаре частично перекроют Московское шоссе

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В Самаре на пересечении Московского шоссе и улицы Авроры временно перекроют дорогу. Там образовался небольшой провалДля аварийно-восстановительных работ на водопроводной линии диаметром 600 мм нам необходимо провести вскрытие дорожного полотна на пересечении Московского шоссе и улицы Авроры.В субботу, 15 июня, с 10:00 будут закрыты для проезда вторая и третья полосы дороги. Движение по ним возобновится после окончания работ.Фото pixabay.com