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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Самаре благоустроят заброшенный участок на Мяги, где так и не построили дом

31 октября 2019 13:33
94
В Самаре благоустроят заброшенный участок на Мяги, где так и не построили дом
Речь идет об участке между домами №4, 6, 8 и 12.

Депутат Государственной Думы Александр Хинштейн по просьбам жителей Железнодорожного района инициировал процесс передачи земельного участка на ул. Мяги из федеральной собственности в муниципальную.

Для этого он обратился к руководству Росгвардии, которое поддержало данное обращение. По словам парламентария, с главой Самары достигнута договоренность о благоустройстве заброшенной территории.

Речь идет об участке между домами №4, 6, 8 и 12 по ул. Мяги. Когда-то там собирались построить жилье для военнослужащих, однако бригаду расформировали, и необходимость строительства отпала. кроме того, подчеркивает Хинштейн, застройка там уже слишком плотная, и возведение нового дома повлечет противодействие местных жителей, пишет Самру.ру.
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Комментарии



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