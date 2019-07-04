В Октябрьском районе Самары ведется благоустройство трех дворовых территорий

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В Самаре в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» продолжаются работы по благоустройству общественных пространств и дворовых территорий. В этом году обновление коснется бульвара Металлургов, Крымской площади, сквера имени В.Фадеева, территории, прилегающей к Храму Кирилла и Мефодия и более 40 дворов во всех районах Самары.В частности, в Октябрьском районе обновят три двора: проспект Карла Маркса, 181, ул. Ново-Садовая, 275, ул. Гая, 36. По указанным адресам отремонтируют внутридворовой проезд, произведут озеленение, обустроят тротуары, парковочные карманы, установят детские и спортивные площадки.Работы по комплексному благоустройство во дворе дома №36 по улице Гая начались в начале июля.«Здесь был незаконный гаражный массив, внутридворовой проезд без возможности парковки машин и небольшая детская площадка, - рассказал и.о. заместителя Главы Администрации Октябрьского района Георгий Выводцев. - Наша задача в рамках проекта сделать двор удобным как для взрослых, так и детей».В настоящее время рабочие устанавливают бордюрные камни, обустраивают парковочные места и ведут другие подготовительные работы. На площадке трудятся 10 рабочих и 3 машины спецтехники.«В этом дворе я живу более 40 лет и никогда таких масштабных работ у нас не было. Жители парковались на газонах, дети играли на маленькой площадке, окруженной машинами, - рассказала старшая по дому Елена Назарова. – Сейчас снесли незаконные гаражи и на их месте установят современные детские и спортивные площадки с травмобезопасным покрытием, а также сделают парковочные карманы».Завершить работы по ремонту дворов планируется до 31 августа 2019 года, сообщает горадминистрация.Ознакомиться с полным списком дворов, которые будут благоустроены в этом году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» можно по ссылке – http://samadm.ru/authority/the_department_of_development_and_ecology/the-formation-of-a-comfortable-urban-environment-2019/ .