В Октябрьском районе Самары ведется благоустройство трех дворовых территорий
4 июля 2019 12:52
79
В Самаре в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» продолжаются работы по благоустройству общественных пространств и дворовых территорий. В этом году обновление коснется бульвара Металлургов, Крымской площади, сквера имени В.Фадеева, территории, прилегающей к Храму Кирилла и Мефодия и более 40 дворов во всех районах Самары.
В частности, в Октябрьском районе обновят три двора: проспект Карла Маркса, 181, ул. Ново-Садовая, 275, ул. Гая, 36. По указанным адресам отремонтируют внутридворовой проезд, произведут озеленение, обустроят тротуары, парковочные карманы, установят детские и спортивные площадки.
Работы по комплексному благоустройство во дворе дома №36 по улице Гая начались в начале июля.
«Здесь был незаконный гаражный массив, внутридворовой проезд без возможности парковки машин и небольшая детская площадка, - рассказал и.о. заместителя Главы Администрации Октябрьского района Георгий Выводцев. - Наша задача в рамках проекта сделать двор удобным как для взрослых, так и детей».
В настоящее время рабочие устанавливают бордюрные камни, обустраивают парковочные места и ведут другие подготовительные работы. На площадке трудятся 10 рабочих и 3 машины спецтехники.
«В этом дворе я живу более 40 лет и никогда таких масштабных работ у нас не было. Жители парковались на газонах, дети играли на маленькой площадке, окруженной машинами, - рассказала старшая по дому Елена Назарова. – Сейчас снесли незаконные гаражи и на их месте установят современные детские и спортивные площадки с травмобезопасным покрытием, а также сделают парковочные карманы».
Завершить работы по ремонту дворов планируется до 31 августа 2019 года, сообщает горадминистрация.
Ознакомиться с полным списком дворов, которые будут благоустроены в этом году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» можно по ссылке – http://samadm.ru/authority/the_department_of_development_and_ecology/the-formation-of-a-comfortable-urban-environment-2019/ .
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
4 июля 2019 12:52
Мероприятия проходят по проекту «Формирование комфортной городской среды». Благоустройство региона
78
4 июля 2019 11:44
Представители регионального штаба ОНФ провели проверку. Благоустройство региона
103
4 июля 2019 10:18
Работы будут вестись в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Благоустройство региона
162
Капитальный ремонт в Самаре
28 января 2019 23:34Неисправности кондиционеров, их устранение
Для того чтобы поддерживать в домовладении или квартире оптимальный микроклимат, просто не обойтись без кондиционера. Он спасает в жару и создает все условия... Капитальный ремонт в Самаре
5239
2 декабря 2018 21:52
Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
2752
16 ноября 2018 06:46
Последствия короткого замыкания, вызванного неисправностью проводки, могут быть совершенно плачевными, а избежать их поможет небольшое устройство, цена... Капитальный ремонт в Самаре
1320
Всё в Дом
27 июня 2019 12:50Выбор мебели. На что стоит обратить внимание?
Любое помещение выглядит бедно без мебели. Именно из-за этого хозяева уделяет огромное количество времени на выбор подходящей мебели. Всё в Дом
262
21 июня 2019 21:10
В тот момент, когда у человека возникает необходимость заменить с своём собственном доме мебель новую, то встаёт выбор либо приобрести её в магазине, либо... Всё в Дом
272
31 мая 2019 20:13Воздушные шары на любой вкус - идеальное украшение для любого торжества
Для того чтобы оригинально и со вкусом оформить любое торжество, будь то свадьба или день рождения, не обойтись без воздушных шаров. Всё в Дом
392
ЖКХ
3 июля 2019 10:29
Он задолжал ресурсоснабжающей организации 5 млн рублей. ЖКХ
232
2 июля 2019 20:05
Временно, со 2 по 16 июля, приостановлено горячее водоснабжение потребителям Ленинского, Железнодорожного, Октябрьского и Советского районов. ЖКХ
276
2 июля 2019 09:53
Со вчерашнего дня, 1 июля 2019 года, увеличились тарифы на коммунальные услуги. ЖКХ
294
Экология
4 июля 2019 10:01
Вода не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. Экология
153
2 июля 2019 10:51
Некоторые виды рыб, например волжская сельдь, полностью исчезли. Экология
330
1 июля 2019 11:43
РЭО будет проверять сообщения и после обработки отправлять региональному оператору. Экология
258
Видео
3 июля 2019 12:45
За это медведь укусил мужчину. В стране
321
30 июня 2019 12:10
В МЧС готовятся к ухудшению ситуации с паводком. Происшествия
3604
29 июня 2019 12:53
Живописную пойму рек Камышла и Сок украсили подворья: самарское, татарское, башкирское. Культура
992
19 июня 2019 09:40
В последние месяцы вулкан проявлял активность. В мире
357
13 июня 2019 13:51
Самарская область стала одним из пилотных регионов. Социум
544
7 июня 2019 13:11
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге. Экономика региона
475
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
608
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
480
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
715
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
730
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
462
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
788
Мероприятия