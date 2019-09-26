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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Улицу Мичурина в Самаре благоустроят

26 сентября 2019 12:50
118
Улицу Мичурина в Самаре благоустроят
Работы проведут в следующем году.

В следующем году в Самаре планируется отремонтировать улицы Мичурина, Ленинскую и Арцыбушевскую, об этом во время прямой линии рассказал первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.
Всего в следующем году в городе нужно будет ввести в эксплуатацию 51 километр дорог. Запланирован комплексный ремонт улицы Арцыбушевской, здесь обновят асфальт на проезжей части, тротуар, высадят деревья и разобьют газоны. Также обновят улицу Мичурина от Чкалова до проспекта Масленникова и улицу Ленинскую от Полевой до улицы Льва Толстого, пишет "Территория Самара".


Фото pixabay.com
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Комментарии



Благоустройство региона
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В следующем, 2020 году будет продолжен ремонт на другом участке - от улицы Авроры до 22 Партсъезда.
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26 сентября 2019  12:50
Улицу Мичурина в Самаре благоустроят
Улицу Мичурина в Самаре благоустроят
.Работы проведут в следующем году Благоустройство региона
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