Трамваи изменили маршрут: в историческом центре Самары обвалился грунт

ЧП произошло на месте ремонтных работ на теплосетях.
В областном центре сегодня, 14 августа, на пересечении улиц Галактионовской и Ульяновской обвалился грунт. Это случилось на месте проведения работ на теплосетях. Сейчас здесь приступили к восстановлению дорожного полотна.
Как сообщили в администрации Самары, из-за провала трамваи № 5, 20 и 22 на время ремонтных работ будут идти в объезд. Так, трамвай № 5 в сторону Барбошиной поляны пока начнет курсировать по Галактионовской, Красноармейской, Арцыбушевской, Полевой, Ленина и далее по своему маршруту. В направлении улицы Чапаевской - без изменений. Трамвай № 20 в направлении улицы Фадеева будет ходить по Красноармейской, Арцыбушевской, Полевой, проспекту Ленина и далее по своему маршруту. А трамвай № 22 в сторону улицы Красноармейской - по проспекту Ленина, улицам Полевой, Галактионовской, Красноармейской, Арцыбушевской, Полевой, Ленина - до Венцека/Фрунзе. Маршрут № 20к следует до улицы Чапаевской, сообщает портал СОВА.
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