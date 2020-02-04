Территорию у пруда Сухой в Самаре благоустраивает педуниверситет
4 февраля 2020 14:00
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Об этом рассказал «СО» ОНЛАЙН ректор самарского педуниверситета Олег Мочалов. По его словам, замеченная у водоёма техника занимается восстановлением пруда. Вести капитальное строительство на этом месте руководство Самарского государственного социально-педагогического университете не намерено, только облагородить прилегающий участок.
«В прошлом часть пруда была засыпана. Прокуратура предписала восстановить его прежний вид и облагородить. Мы сейчас выполняем это предписание. Уже очистили пруд от строительного мусора, спилили старые деревья, раскапываем засыпанную часть водоёма. Потом посадим новые деревья, обустроим территорию, скамейки рядом поставим», — говорит Олег Мочалов.
Сообщение о строительной технике, работающей рядом с прудом Сухим, появилось в среду, 29 января. Как считает ректор университета, причиной повышенного внимания к деятельности учебного заведения на его территории может быть застарелый конфликт.
«Могу предположить, что происходящее как-то связано с незаконным гаражным массивом, стоявшим рядом несколько лет назад. Тогда нам вместе с администрацией пришлось самостоятельно вывозить металлические гаражи с территории студенческого городка. Может быть, остался кто-то обиженный — вот и поднимает шум по любому поводу», — прокомментировал ситуацию Олег Мочалов.
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