Территорию лесопарка им. 60-летия Советской власти в Самаре переводят в рекреационную зону
29 октября 2019 10:53
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Территорию лесопарка им. 60-летия Советской власти в Самаре переводят в рекреационную зону.
Туда же попали и 25 га, принадлежащие компании «Лагуна», близкой Бенику Айвазяну, что делает невозможной их застройку. Параллельно начался процесс переговоров между чиновниками и бизнесменом о том, чтобы вернуть площадку в собственность города, предоставив ему альтернативный участок под застройку, пишет СО ОНЛАЙН.
Лесопарк имени 60-летия Советской власти считается одной из крупнейших зеленых зон внутри Самары. Массив расположен в границах Московского шоссе, улиц Ташкентской, Стара-Загоры и Алма-атинской и занимает более 133 га. Территорию открыли для жителей в 1977 году, но полноценно оформить ее как лесопарк и защитить таким образом от перспективы застройки власти долговое время не могли.
В январе 2019 года подписан документ о подготовке изменений в генплан. 24 октября эти изменения обсудили на публичных слушаниях. Одна из ключевых корректировок — перевод всей территории парка им. 60-летия Советской власти из зон Ц-2 и Ц-3 (общественно-деловые зоны городского и районного значения, допускающие средне- и многоэтажную жилую застройку) в зону рекреации. Итоги слушаний обнародуют 31 октября.
Как сообщил «СО» источник, знакомый с ситуацией, сейчас идут переговоры об обмене площадок — «Лагуна» отдаст властям участок в лесопарке, а за это получит другую территорию под застройку, которую сейчас ищут. Эксперты отмечают, что властям придется предоставить «Лагуне» участок, равный по стоимости ее площадкам в лесопарке.
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