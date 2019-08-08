Территория возле самолета в Самаре нуждается в озеленении
8 августа 2019 12:01
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Прихожане Храма, расположенного на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова неоднократно отмечали, что в этом месте не хватает зелёной зоны.
Большая территория на месте бывшего ипподрома сейчас практически без деревьев и кустарников.
Специалистам ландшафтного дизайна необходимо разработать проект озеленения. На этом месте могут появиться газоны, многолетние цветы и деревья, пишет Самру.ру.
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