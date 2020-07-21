Суд согласовал зачистку Кировского рынка в Самаре
21 июля 2020 14:03
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Департамент управления имуществом Самары выиграл два процесса против индивидуального предпринимателя Сергея Ашенбреннера. Предметом спора стали два участка в районе центрального входа на Кировский рынок. Площадь одного составляет 70 кв. метров, второго — 80 кв. метров. Оба предназначены для размещения временного павильона-магазина.
— Первый участок изначально предоставляли в аренду другому индивидуальному предпринимателю. Тот передал его Сергею Ашенбреннеру. Когда срок аренды истек, Ашенбреннер продолжал им пользоваться. Но в 2019 году департамент управления имуществом Самары направил ИП уведомление об отказе от договора аренды с предложением вернуть земельный участок. Но тот не отреагировал. Поэтому последовали претензии и обращение с иском в суд. Требования департамента подлежат удовлетворению. Для устранения нарушения суд считает разумным 10-дневный срок с момента вступления в законную силу решения, — сообщили в арбитраже Самарской области.
Аналогичным решением завершился процесс и по второму участку. Теперь бизнесмен должен будет снести свои магазины. Впрочем, у него еще есть возможность обжаловать решение арбитража в вышестоящей инстанции.
Зачищать Кировский рынок в Самаре начали в июле 2019 года. Причина — строительство транспортно-пересадочного узла на станции Пятилетка. Осенью начали сносить вьетнамские торговые ряды. Параллельно анонсировали демонтаж еще 50 киосков, пишет 63.ру.
Фото pixabay.com
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