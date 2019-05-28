Суд обязал Администрацию г.о. Октябрьск снести расселенные аварийные дома

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По иску прокурора города Октябрьска суд признал бездействие Администрации г.о. Октябрьск незаконным, обязал снести расселенные аварийные дома.Установлено, что постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 684 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2020 года» утверждена областная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Самарской области до 2017 года».Согласно отмеченному в Программе реестру в срок до 30.06.2015 было запланировано произвести снос 9 аварийных расселенных домов.Вместе с тем, проверка показала, Администрация г.о. Октябрьск в течение длительного времени мер к сносу вышеуказанных домов не принимала, деятельность подведомственных учреждений не контролировала.Октябрьским городским судом административные исковые требования прокурора о признании бездействия Администрации г.о. Октябрьск незаконным, обязании снести расселенные аварийные дома удовлетворены.Решение суда в законную силу не вступило.Фото pixabay.com