Суд обязал Администрацию г.о. Октябрьск снести расселенные аварийные дома
28 мая 2019 13:58
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По иску прокурора города Октябрьска суд признал бездействие Администрации г.о. Октябрьск незаконным, обязал снести расселенные аварийные дома.
Установлено, что постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 684 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2020 года» утверждена областная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Самарской области до 2017 года».
Согласно отмеченному в Программе реестру в срок до 30.06.2015 было запланировано произвести снос 9 аварийных расселенных домов.
Вместе с тем, проверка показала, Администрация г.о. Октябрьск в течение длительного времени мер к сносу вышеуказанных домов не принимала, деятельность подведомственных учреждений не контролировала.
Октябрьским городским судом административные исковые требования прокурора о признании бездействия Администрации г.о. Октябрьск незаконным, обязании снести расселенные аварийные дома удовлетворены.
Решение суда в законную силу не вступило.
Фото pixabay.com
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Комментарии
Благоустройство региона
28 мая 2019 13:58
Это сделано ео исковому заявлению прокуратуры г. Октябрьск. Благоустройство региона
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28 мая 2019 13:44
Выбор горожанами лучших идей проектов открытого архитектурного конкурса на реконструкцию будет проходить с 28 мая по 16 июня. Благоустройство региона
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28 мая 2019 10:56
Их разместят вдалеке от дороги. Благоустройство региона
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