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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Стало известно, как изменится Кошелев-проект в 2020 году

23 января 2020 11:25
99
Стало известно, как изменится Кошелев-проект в 2020 году
Застройщик продолжит возводить высотки и запустит несколько соцобъектов.

Расширить границы, нарастить высоту и запустить новый проект, который станет центром притяжения целого города. В планах корпорации «Кошелев» снова удивить современными решениями для комфортной и счастливой жизни. Строительство каких объектов в Самаре запланировали на 2020 год? Подробности в этом материале.

Кошелев-проект поднимется на новый уровень

Минувший год для Кошелев-проекта был весьма результативным. Застройщик ввел в эксплуатацию значительный объем жилых площадей. В том числе сдал главную премьеру 2019-го — первый в микрорайоне высотный жилой комплекс «Видный» в 175 тысяч квадратов. Новинка показала совершенно другой подход к строительству: премиальная отделка квартир и территорий общего пользования, наполнение придомовых зон и в целом инфраструктуры соответствуют традициям ведущих европейских стран.

Тип и внешний вид застройки постоянно меняются и совершенствуются, как с появлением новых материалов и технологий, так и с учетом пожеланий и потребностей жильцов. В проект уже входят индивидуальные жилые коттеджи, многоквартирные трехэтажные, пятиэтажные и девятиэтажные дома, пишет 63.ру.

— В 2020 году мы планируем продолжать строительство наших жилых комплексов. Сейчас в Кошелев-проекте реализуется в основном высотное строительство, и дальше мы будем увеличивать этажность. Сама площадь проекта огромна. Это город средних размеров, рассчитанный на 350 тысяч жителей. Сейчас живут порядка 120 тысяч, то есть наш план реализован только на одну треть, — отметил председатель совета директоров корпорации «Кошелев» Владимир Кошелев.
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Комментарии


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