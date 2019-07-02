Ситимобил поможет волонтерам восстановить исторические здания в Самаре
2 июля 2019 11:18
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Сервис такси Ситимобил стал официальным партнером всероссийского фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер Фест» в Самаре. Компания обеспечит перевозку волонтеров фестиваля на время реставрационных работ — они смогут воспользоваться такси бесплатно.
Руководитель пресс-службы Ситимобил, Георгий Лобушкин: «География проекта “Том Сойер Фест” довольно широка — в проекте участвует множество городов по всей России, а отреставрированных домов уже более 50. Фестиваль зародился именно в Самаре, и мы рады присоединиться к такой важной миссии по сохранению и восстановлению городской среды. Многие самарцы тепло относятся к своему городу и хотят привести в порядок его внешний вид, именно поэтому в фестивале участвует множество волонтеров. Некоторые из них живут далеко от места работ, а возвращаться уставшим домой в темное время суток бывает не всегда удобно и безопасно. Мы хотим помочь организаторам фестиваля привлечь к проекту как можно больше добровольцев и обеспечить их комфорт, поэтому волонтеры смогут добираться до дома бесплатно на автомобилях нашего сервиса».
Ситимобил — сервис заказа такси, основанный в 2007 году. Доступен в мобильных приложениях пользователям iOS и Android или по звонку оператору. В мае 2019 года Ситимобил запустился в Самаре.
«Том Сойер Фест» — фестиваль восстановления исторической среды, придуман в Самаре в 2015 году. Устав смотреть, как живописно тлеют жилые кварталы старого города, организаторы фестиваля решили исправить эту проблему и покрасить три дома в центре города. С тех пор прошло уже пять лет. Примеру Самары последовало почти 40 городов по всей России, а восстановленных домов уже больше 50. Учредители «Том Сойер Фест» выбирают дома, жители которых хотят продолжать жить в них, но у них не всегда хватает ресурсов, чтобы содержать их в порядке. При поддержке спонсоров и участии волонтеров домам возвращается красота: убирается старое покрытие и наносится новая краска, а также восстанавливаются утраченные элементы декора.
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