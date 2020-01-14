Сегодня ночью службы благоустройства Самары были мобилизованы на уборку снега

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Специалисты МП "Благоустройство" ночью были мобилизованы на уборку снега, сообщает администрация Самары в группе ВКонтакте. Вручную расчищают подходы к остановочным павильонам и социальным объектам. Работа ведётся по всему городу.Стоит отметить,что в этом сезоне зима нас не особенно балует снежными осадками. На муниципальные полигоны к середине января вывезли около 70 тысяч тонн снега, в прошлом году эта цифра была в разы больше.В конце этой недели синоптики прогнозируют в Самаре град и снег с дождём.