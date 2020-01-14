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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Сегодня ночью службы благоустройства Самары были мобилизованы на уборку снега

14 января 2020 09:33
34
Сегодня ночью службы благоустройства Самары были мобилизованы на уборку снега
Практически во всех районах для качественной расчистки проезжей части использовали автопоезда.

Специалисты МП "Благоустройство" ночью были мобилизованы на уборку снега, сообщает администрация Самары в группе ВКонтакте. Вручную расчищают подходы к остановочным павильонам и социальным объектам. Работа ведётся по всему городу.
Стоит отметить,что в этом сезоне зима нас не особенно балует снежными осадками. На муниципальные полигоны к середине января вывезли около 70 тысяч тонн снега, в прошлом году эта цифра была в разы больше.

В конце этой недели синоптики прогнозируют в Самаре град и снег с дождём.


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Комментарии


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