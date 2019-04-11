Самых активных участников самарских городских субботников приглашают поучаствовать в фотоконкурсе в соцсетях
11 апреля 2019 13:40
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13 и 20 апреля 2019 года в Самаре в рамках месячника по благоустройству состоятся массовые субботники. Жителям предлагают навести порядок в своих дворах, парках, скверах и других общественных пространствах. Пункты выдачи инвентаря, необходимого для весенней уборки, организованы во всех районах города.
Их адреса можно найти здесь:
https://samadm.ru/authority/the_department_of_development_and_ecology/saturday-2019/.Субботники — финал весенних работ по благоустройству, в которых активно участвуют жители города, трудовые коллективы, студенты и учащиеся, представители общественных организаций.
Администрация Самары объявляет фотоконкурс для самых активных участников генеральной уборки города. Достаточно сделать оригинальное селфи или групповое фото, разместить его с хэштегамим #ЧистаяСамара, #ЯЛЮБЛЮСАМАРУ в любой социальной сети, где вы зарегистрированы.
Конкурс проводится по трём номинациям:
- самое популярное фото, набравшее больше «лайков»;
-самое оригинальное фото;
-семейное фото на субботнике;
-самое массовое фото на субботнике.
Выкладывать фотографии участники весенней уборки могут до конца апреля, итоги конкурса буду подводиться еженедельно. При оценке работ будет учитываться креативность, творческий поход и личный вклад авторов фото в уборку территории. Победителей ждут призы, сообщает горадминистрация.
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Комментарии
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11 апреля 2019 13:40
Выкладывать фотографии участники весенней уборки могут до конца апреля. Благоустройство региона
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