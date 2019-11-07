Самарцы пожаловались на стихийный рынок у детской больницы на Победе
7 ноября 2019 11:59
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В редакцию 63.RU обратились жители Самары, которые пользуются услугами детской поликлиники на улице Победы, 110.
— Это какой ужас! Едешь с ребенком на коляске, маневрируешь, чтобы не врезаться в очередной ларек или стихийные прилавки с огурцами. Рядом еще остановка, в час пик скапливается много народу, приходится еще и их объезжать. Выйти из подземного перехода на проспекте Кирова вообще страшно: сразу попадаешь на блошиный рынок. И это вроде бы не окраина города, одно из самых оживленных мест города. Ни лавочки, ни газончика! — поделились своими переживаниями горожане.
— В районе домов № 110, 112 по улице Победы у департамента управления имуществом города заключены договоры на аренду земельных участков для пяти нестационарных объектов потребительского рынка. Вместе с тем в районе домов №№ 110,112 по улице Победы физические лица в нарушение действующего законодательства осуществляют несанкционированную торговлю. Сотрудники администрации Промышленного района Самары в отношении торговцев применяют меры административного воздействия: составляют протоколы за розничную торговлю или оказание бытовых услуг на территории общего пользования вне мест, установленных органами местного самоуправления или органами исполнительной власти Самарской области. Всего в этом году в отношении торговцев по этим адресам составлено 70 протоколов, — говорится в ответе мэрии города на запрос 63.RU. В городской администрации уверяют, что постоянно следят за этим адресом вместе с районной полицией. И даже проводят еженедельные рейды по пресечению стихийной лоточной торговли.
Сейчас улицу Победы ремонтируют от Елизарова до проспекта Кирова. В 2020 году планируется обновление отрезка Победы от проспекта Кирова до Гагарина.
По информации мэрии, подрядчик уже начал выполнять часть работ из объема 2020 года. Видимо, имеются в виду в том числе вот эти карманы, на которых так удобно парковаться таксистам.
Чтобы заменить асфальт на тротуаре, подрядная организация направляет собственникам ларьков уведомления. Торговцы обязаны убрать свои павильоны на время ремонта. А затем предприниматели возвратят их назад в соответствии со схемой размещения объектов потребительского рынка.
Фото : Роман Данилкин
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Комментарии
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