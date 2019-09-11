Самарский драмтеатр может сползти в Волгу в любой момент
11 сентября 2019 10:44
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Здание самарского драматического театра, построенное еще в XIX веке, потихоньку сползает в Волгу. Так определил его состояние в интервью «Самарскому обозрению» художественный руководитель самарской драмы Валерий Гришко.
В то же время, по его словам, точно определить время, когда окончательно поползет старинный бутовый фундамент, на котором стоит «теремок», не берется никто. Как рассказал Валерий Гришко, проблемы, связанные с возрастом здания, усугубляются тем, что оно расположено в зоне т.н. «плывуна», поэтому рассчитать, как работают грунты по-настоящему невозможно. Стоит напомнить, что последний раз здание театра было реконструировано более 60 лет назад. С тех пор в нем делался только текущий ремонт.
Между тем, с реконструкцией исторического здания, получившего статус памятника архитектуры, до сих пор не торопятся. Достаточно сказать, что проект реконструкции уже 20 лет демонстрируется в фойе театра. «Мы готовы так жить и год, и два, — заявил Валерий Гришко, — но ведь у нас пока гром не грянет, мужик не перекрестится. А если гром грянет? Мужик даже перекреститься не успеет!» По словам художественного руководителя, ситуация сложилась тупиковая: с одной стороны, все проекты реконструкции постоянно откладываются. С другой стороны, специалиста, который бы поставил свою подпись под гарантией того, что здание безаварийно может простоять хотя бы пять или восемь лет, до сих пор не нашлось.
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