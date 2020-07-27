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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Самара выделит 60 миллионов рублей на благоустройство парка в Волгаре

27 июля 2020 10:50
124
Самара выделит 60 миллионов рублей на благоустройство парка в Волгаре
Новая территория для отдыха станет главным поводом для гордости местных жителей.

В нескольких районах города Самары проводятся реконструкции и улучшения архитектуры зданий. Так, сейчас работы проводятся в сквере «Александра Невского» в посёлке Зубчаниновка, на улицах Авроры от Аэродромной до Мориса Тореза, в сквере «Речников» располагающейся на улице Белорусской.

Без внимания не останется и Волгарь. На строительство парка «Ерик Парк» будет выделено более 60 миллионов рублей. Зона отдыха, которая будет располагаться вдоль озера Старица Дубовый Ерик в границах Ефрема Медведева и бульвара Засамарская слобода, будет главным достоянием и поводом для гордости у местных жителей. На данный момент правительство Самарской области ищет подрядчика для строительства парка, пишет ПроГородСамара.
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Комментарии


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