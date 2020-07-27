Самара выделит 60 миллионов рублей на благоустройство парка в Волгаре
27 июля 2020 10:50
124
В нескольких районах города Самары проводятся реконструкции и улучшения архитектуры зданий. Так, сейчас работы проводятся в сквере «Александра Невского» в посёлке Зубчаниновка, на улицах Авроры от Аэродромной до Мориса Тореза, в сквере «Речников» располагающейся на улице Белорусской.
Без внимания не останется и Волгарь. На строительство парка «Ерик Парк» будет выделено более 60 миллионов рублей. Зона отдыха, которая будет располагаться вдоль озера Старица Дубовый Ерик в границах Ефрема Медведева и бульвара Засамарская слобода, будет главным достоянием и поводом для гордости у местных жителей. На данный момент правительство Самарской области ищет подрядчика для строительства парка, пишет ПроГородСамара.
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
27 июля 2020 11:10
Наиболее популярные варианты места для установки стелы в начале августа будут вынесены на общенародное голосование. Благоустройство региона
97
27 июля 2020 10:50
Новая территория для отдыха станет главным поводом для гордости местных жителей. Благоустройство региона
122
25 июля 2020 10:51
По словам чиновников мэрии города, этот вид работ войдет в планы по реконструкции Заводского шоссе. Благоустройство региона
671
Капитальный ремонт в Самаре
14 мая 2020 19:42
Влажная уборка – обязательная процедура, которую доктора рекомендуют делать раз в неделю в квартире. Однако, если вместе со взрослыми проживают дети,... Капитальный ремонт в Самаре
2474
23 апреля 2020 07:51
С чего начать благоустройство приусадебного участка? Необходимо разработать план и реализовать его с учетом особенностей своего участка. Капитальный ремонт в Самаре
1414
24 марта 2020 19:03
Рассказываем о растениях суккулетах, как выращивать и ухаживать за ними в домашних условиях. Капитальный ремонт в Самаре
1435
Всё в Дом
13 апреля 2020 22:34Автополив и его главные преимущества
Психологи и эзотерики утверждают, что зеленый цвет - символ богатства и процветания. Яркий цвет сочной зелени ухоженного иного газ она станет для Вас не просто... Всё в Дом
2843
25 марта 2020 10:48
Авторский интерьер невозможно себе представить без утонченных и неповторимых вещей, аксессуаров и стильных элементов декора. Всё в Дом
928
6 марта 2020 12:14Как правильно выбрать деревянную кровать
Порой при обустройстве спальни хочется опустить руки: кроватей слишком много, а нужна всего одна. Всё в Дом
1680
ЖКХ
27 июля 2020 10:34
В частности, нельзя заходить за ограждения и сигнальные ленты на местах раскопок тепловых сетей, а также необходимо оградить детей от игр вблизи данных... ЖКХ
120
24 июля 2020 22:07
Многие самарцы надеялись, что в этом году обойдется без повышения. Рост цен составил от 3,6% до 6,8%. ЖКХ
763
24 июля 2020 12:30
Несмотря на объективно сложные условия весны - начала лета, переложено коммуникаций даже больше, чем в прошлом году. ЖКХ
513
Экология
24 июля 2020 11:41
В озеро в парке Металлургов вылили 100 литров биологического препарата. Ведется и механическая расчистка водоема. Экология
450
23 июля 2020 17:40
Остановить процесс распространения сине-зеленых водорослей специалисты планируют с помощью натурального препарата на основе другой микроводоросли -... Экология
722
23 июля 2020 14:40
Общественные обсуждения проходили в новом формате. С 16 по 20 июля был проведен сбор замечаний в виде заполненных опросных листов. Экология
554
Видео
27 июля 2020 10:34
В частности, нельзя заходить за ограждения и сигнальные ленты на местах раскопок тепловых сетей, а также необходимо оградить детей от игр вблизи данных... ЖКХ
114
21 июля 2020 12:29
Возраст - от 23 до 45 лет. Социум
746
16 июля 2020 09:37
В Пенсионном фонде России опровергли информацию о том, что пенсионеры могут сейчас получить доплату за советский стаж. Экономика региона
1199
15 июля 2020 13:42
Проводилась эвакуация людей. Происшествия
1089
9 июля 2020 10:07
Защитник «Крыльев Советов» Виталий Лысцов ответил на вопросы клубного телевидения. Спорт в регионе
1778
6 июля 2020 12:47
Завершить работы подрядчики планируют в 2021 году. Строительство
1610
Фоторепортажи
24 июня 2020 14:06
Он стал единственным в ПФО. 75 лет ПОБЕДЫ
2233
1 марта 2020 15:38
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева. Культура
3875
21 февраля 2020 12:33
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля. Культура
3350
16 февраля 2020 13:10
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций. Спорт в регионе
4248
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
4396
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
4424
Мероприятия