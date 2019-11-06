Рынка на Авроре-Аэродромной в Самаре больше нет
6 ноября 2019 12:00
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По состоянию на утро 6 ноября угол Авроры и Аэродромной полностью зачистили от незаконных строений. Эта территория выглядит необычно пусто даже с воздуха.
На записи видно, как рабочие заканчивают демонтаж павильона, в котором располагалась аптека и платный туалет.
Теперь городу предстоит решить, чем занять столь лакомую для торговцев площадку с большой проходимостью.
Местные жители немного беспокоятся, что убрали и прилавки, на которых пенсионеры могут бесплатно торговать сельхозпродукцией.
В будущем на месте рынка городские власти обещают благоустроить сквер. Проект выносили на голосование. Однако большой поддержки он не нашел: по информации мэрии, в листе предпочтений жителей города он занял 3-е место из 20 представленных на голосование территорий. Пока вопрос о том, что же будет на месте снесенного рынка, остается открытым, пишет 63.ру.
Демонтировать рынок на пересечении Авроры и Аэродромной начали утром 30 октября. Событие прошло в лучших традициях: с потасовкой, угрозами и шокером. Обо всем этом можно почитать в нашей онлайн-трансляции.
Зачищают рынок с 2015 года, когда мэрия объявила войну незаконным объектам торговли в городе. Под раздачу попала первая часть рынка. Тогда в защиту своих рабочих мест торговцы перекрыли Аврору и написали письмо Путину. Но это не помогло: 150 киосков демонтировали.
После этого незаконной признали и оставшуюся часть рынка. Торговцы пытались отстоять свой бизнес в суде, дошли до Верховного, но проиграли. Они даже встали на колени перед Владимиром Путиным. Правда, и это не помогло.
Фото: Евгений Щекин
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Комментарии
Благоустройство региона
6 ноября 2019 12:00
Теперь городу предстоит решить, чем занять столь лакомую для торговцев площадку с большой проходимостью. Благоустройство региона
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.Мэрия не нашла подрядчика, чтобы убрать животных с улиц Благоустройство региона
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