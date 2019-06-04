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Ремонт дворов в Самаре ведется под контролем жителей

4 июня 2019 13:54
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Ремонт дворов в Самаре ведется под контролем жителей
Он проходит по проекту «Формирование комфортной городской среды».

В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» преображаются не только общественные пространства, но и дворовые территории. В этом году будет благоустроено 50 дворов во всех районах Самары. Все проекты были разработаны при активном участии жителей.
Так, в Кировском районе благоустроят 6 дворов. В конце мая рабочие уже зашли во дворы домов 118 и 120 по улице Ташкентская. Здесь сделают парковки и тротуары, отремонтируют проезды, установят освещение, МАФы, детскую площадку и обустроят спортивную зону для взрослых.

Жители сами разработали проект благоустройства, согласовали его между собой и принесли в Администрацию Кировского района.
«Жители полностью участвуют в процессах благоустройства, потому что лучше них никто не знает о проблемах территории и о том, что необходимо сделать, - отметила начальник отдела по подготовке технической документации и сопровождению муниципальных программ Администрации Кировского района Самары Дарья Орлова. - Жители – это не просто помощники в этом процессе, это главные герои своего двора».
В настоящее время работы выполнены на 30%. Завершить ремонт в этом дворе планируется в начале июля.
«Ремонт двора ведется в сотрудничестве с жителями. Они живут рядом со стройкой, видят всё, что происходят, - говорит представитель подрядчика Сергей Жуков. - На этом участке проходят множество коммуникаций, поэтому тесное взаимодействие – это залог успешного выполнения всех запланированных работ».

Двор находится в непосредственной близости к «Школьной аллеи», которая была благоустроена в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».
«В прошлом году рядом с нами отремонтировали «Школьную аллею» и те пожелания, которые мы тогда высказали – все они были учтены, - рассказывает жительница дома №120 Ольга Вдовина. – Поэтому в этом году мы решили взяться и за свой двор, тем более, наглядный пример того, что получается, когда все работают вместе и прислушиваются друг к другу - у нас перед глазами».
«Я живу здесь с 1971 года и эта территория никогда не благоустраивалась. Здесь была большая невостребованная площадь, - говорит жительница дома №124 Татьяна Гнатюк. – Мы собрались вместе со всеми заинтересованными жителями и решили, что хотим видеть на месте этого пустыря. Вот теперь наблюдаем, как наш двор преображается».

Ознакомиться с полным списком дворов, которые будут благоустроены в этом году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» можно по ссылке – http://samadm.ru/authority/the_department_of_development_and_ecology/the-formation-of-a-comfortable-urban-environment-2019/ . Завершить работы по ремонту дворов планируется до 1 сентября, сообщает горадминистрация.

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