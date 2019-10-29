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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Расходы на обращение с бродячими собаками и котами в Самаре попросили не ограничивать

29 октября 2019 11:24
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Расходы на обращение с бродячими собаками и котами в Самаре попросили не ограничивать
Местные власти могут получить новые полномочия для решения проблемы животных без владельцев.

Такой вопрос внесен в повестку заседания Самарской губернской думы, назначенного на 29 октября. С инициативой вышел комитет по местному самоуправлению, обративший внимание, что с 2020 года вступят в силу новые положения ФЗ № 498 «Об ответственном обращении с животными».

На основании этого депутаты предложили уточнить, что с нового года муниципалитеты могут наделяться государственными полномочиями по отлову бродячих собак и кошек, их транспортировке, немедленной передаче и содержанию в приютах, возврат потерявшихся животных владельцам и поиск новых, возврат неагрессивных на прежние места обитания и т.д.

Одновременно комитет предложил отменить ограничения по расходам, которые устанавливают в виде определенного областным правительством норматива. Сейчас он установлен на уровне 2500 рублей, но этих денег явно недостаточно на выше перечисленные полномочия. Это стало одной из причин провала торгов в подавляющем большинстве муниципалитетов с начала этого года. По мнению депутатов, если верхнюю границу исключить, «белый дом» получит возможность выделять местным властям больше средств на решение проблемы бездомных собак и кошек, пишет СО ОНЛАЙН.


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Комментарии



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