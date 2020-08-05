Политех заказал проект реставрации дачи Головкина за полмиллиона рублей

Восстановят здание, статуи слонов и нимф.
На сайте госзакупок появилась информация о разработке проекта реставрации дачи Головкина. Заказчиком выступает Самарский государственный технический университет.
Судя по документам госзакупки, на разработку проекта реставрации и приспособления к современному использованию дачи Головкина планируют потратить 446 тыс. рублей.
Подробности проекта в документах закупки не раскрывают. Есть только уточнение, что восстановят здание, статуи слонов и нимф.
Ранее дачу Головкина передали в федеральную собственность и закрепили за Самарским политехом. После реставрации на территории дачи откроют международную архитектурную школу Политеха, сообщает "Другой город
".
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