Подведены итоги народного голосования по проектам реконструкции Загородного парка в Самаре
20 августа 2019 11:23
216
В конце августа 2018 года по поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова был объявлен открытый конкурс на разработку концепции реконструкции Загородного парка. Его участниками могли стать все желающие. Проекты-лидеры определило профессиональное сообщество архитекторов. На суд профессионального жюри было представлено 83 проекта. Среди них жюри выделило шесть, которые распределились по местам: 1 место - один проект; 2 место - два проекта; 3 место - три проекта.
Поскольку конкурс выявил различные точки зрения на будущее исторического парка, Глава региона Дмитрий Азаров поручил провести народное голосование. «Я хотел бы, чтобы у парка были узнаваемые образы, как угодно это можно называть фишками, стилем. Мне кажется это важно, чтобы человек мог сразу понять, что именно Самарский Загородный парк», — отметил руководитель региона.
В июне 2019 года проекты-победители, а также 20 фрагментов проектных решений некоторых элементов парка, выбранных из других конкурсных проектов, были представлены на суд жителей города, посещающих Загородный парк. Волонтеры предлагали заполнить специально разработанную анкету, также людям предоставлялась возможность ответить на вопросы онлайн.
«Анкетирование проводилось в два этапа. Первое - на выставке сразу после конкурса. Чуть позже по заданию Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова мы сделали выставку в Загородном парке, - рассказал первый заместитель министра строительства Самарской области Анатолий Баранников. – Вывесили работы победителей и попросили граждан высказать свое мнение. Получили обратную связь, критику, переформатировали выставку, разместили анкеты в онлайн-формате. Спрашивали у жителей, какой из элементов входной группы, набережной, дорожек и т.д. более предпочтителен. Уже по этим результатам у нас и выявились предпочтения людей, часто посещающих парк».
В опросе, проведенном в Загородном парке, приняли участие 1419 человек, что обеспечивает высокий уровень репрезентативности.
Среди респондентов 57,4% - женщины и 41,6% - мужчины. Наиболее широко представлены три возрастные группы: от 20 до 30 лет – 24,3%; от 30 до 40 лет – 39,5%; 40 до 50 лет – 18,4%.
В основном в парк ходят отдыхать семьями - 71,2% от всех участников опроса. Явное предпочтение отдается пешим прогулкам на свежем воздухе. Для части самарцев Загородный парк - это место дружеских встреч, некоторые ответили, что ходят купаться и загорать в пляжной зоне парка. Чуть меньше людей пользуется возможностью, предоставленной парком, посидеть в кафе на свежем воздухе. Также немного участников опроса устраивают в парке пикники и катаются на лыжах и санках. В целом многие отметили, что парк используется в любое время года, а это значит, что парк универсален.
Аттракционами, размещенными в парке, пользуется десятая часть респондентов и почти столько же - занимаются в парке спортом.
Подавляющее большинство отдали предпочтение тому образу Загородного парка, в котором он представляется экологической нишей большого города.
Отвечая на вопрос о проектах, предложенных конкурсантами, - «чем именно вас привлек этот проект?» - респонденты продемонстрировали единодушие. Большинство ответили – «максимальным сохранением природы, подсадкой новых деревьев», вдвое меньше - «организацией видовых площадок»; третье место заняла позиция «сохранением сложившейся трассы пешеходных площадок», четвертое место - позиция «обогащением парковой территории новыми функциями».
Кроме того, участники опроса отметили вертикальные подъемники, обеспечивающие легкий доступ к прибрежной зоне парка, пример организации фонтана, создания фуникулера, террасного спуска с подъемником, видовой площадки, театра под открытым небом, пешеходной дорожки с игровыми элементами.
Понравившиеся жителям архитектурные решения лягут в основу окончательного проектного решения.
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
20 августа 2019 13:16
Самара получила 2 млн рублей из этой суммы, а Тольятти - 3 млн. Благоустройство региона
91
20 августа 2019 11:23
Понравившиеся жителям архитектурные решения лягут в основу окончательного проектного решения. Благоустройство региона
214
19 августа 2019 11:54
Результаты независимой проверки направят в администрацию города. Благоустройство региона
242
Капитальный ремонт в Самаре
10 августа 2019 17:43
Продукция сети магазинов ИКЕА повсеместно пользуется особым спросом. Шведская компания специализируется на производстве мебели для дома, существенную часть... Капитальный ремонт в Самаре
471
28 января 2019 23:34Неисправности кондиционеров, их устранение
Для того чтобы поддерживать в домовладении или квартире оптимальный микроклимат, просто не обойтись без кондиционера. Он спасает в жару и создает все условия... Капитальный ремонт в Самаре
6411
2 декабря 2018 21:52
Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
2879
Всё в Дом
24 июля 2019 21:16
Если вы купили и установили бассейн на заднем дворе, но не желаете тратить время и силу на уход за ним, то он прослужит вам не долго. Всё в Дом
613
24 июля 2019 21:14
Все мы знаем, как сложно разработать и воплотить в жизнь ремонт мечты. Но самыми сложными в этом плане становятся детские комнаты и тут есть несколько причин. Всё в Дом
125
6 июля 2019 09:11Ткани для штор. Виды и свойства
Наша душа открыта не для каждого, но заглянуть в нее можно через вкусовые пристрастия человека, его мироощущение и восприятие. Как это сделать? Всё в Дом
672
ЖКХ
19 августа 2019 14:02
На совещании планируется рассмотреть вопросы, касающиеся подготовки ЖКХ региона к зиме. ЖКХ
333
19 августа 2019 10:53
Каждый год «РКС-Самара» пополняет звёздами Аллею славы, заложенную в 2016 году в год 130-летия самарского водопровода. ЖКХ
208
16 августа 2019 17:24
В период с 08:00 17 августа до 05:00 19 августа. ЖКХ
411
Экология
20 августа 2019 12:58
Все эти годы заповедник выполняет поставленные задачи, развивается и совершенствуется. Экология
117
19 августа 2019 12:37
Системная работа по охране ООПТ ведется с 2009 года. Экология
269
16 августа 2019 11:29
Они пожаловались властям на неприятный запах. Экология
287
Видео
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
472
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
1046
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
572
22 июля 2019 10:40
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования. Происшествия
675
19 июля 2019 13:36
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам. Происшествия
590
17 июля 2019 11:57
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет. Экология
501
Фоторепортажи
11 августа 2019 12:31
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной. Спорт в регионе
591
8 августа 2019 10:49
Гостям представили обширную тематическую программу. Социум
393
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
562
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
922
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
894
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
842
Мероприятия