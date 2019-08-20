Подведены итоги народного голосования по проектам реконструкции Загородного парка в Самаре

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В конце августа 2018 года по поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова был объявлен открытый конкурс на разработку концепции реконструкции Загородного парка. Его участниками могли стать все желающие. Проекты-лидеры определило профессиональное сообщество архитекторов. На суд профессионального жюри было представлено 83 проекта. Среди них жюри выделило шесть, которые распределились по местам: 1 место - один проект; 2 место - два проекта; 3 место - три проекта.Поскольку конкурс выявил различные точки зрения на будущее исторического парка, Глава региона Дмитрий Азаров поручил провести народное голосование. «Я хотел бы, чтобы у парка были узнаваемые образы, как угодно это можно называть фишками, стилем. Мне кажется это важно, чтобы человек мог сразу понять, что именно Самарский Загородный парк», — отметил руководитель региона.В июне 2019 года проекты-победители, а также 20 фрагментов проектных решений некоторых элементов парка, выбранных из других конкурсных проектов, были представлены на суд жителей города, посещающих Загородный парк. Волонтеры предлагали заполнить специально разработанную анкету, также людям предоставлялась возможность ответить на вопросы онлайн.«Анкетирование проводилось в два этапа. Первое - на выставке сразу после конкурса. Чуть позже по заданию Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова мы сделали выставку в Загородном парке, - рассказал первый заместитель министра строительства Самарской области Анатолий Баранников. – Вывесили работы победителей и попросили граждан высказать свое мнение. Получили обратную связь, критику, переформатировали выставку, разместили анкеты в онлайн-формате. Спрашивали у жителей, какой из элементов входной группы, набережной, дорожек и т.д. более предпочтителен. Уже по этим результатам у нас и выявились предпочтения людей, часто посещающих парк».В опросе, проведенном в Загородном парке, приняли участие 1419 человек, что обеспечивает высокий уровень репрезентативности.Среди респондентов 57,4% - женщины и 41,6% - мужчины. Наиболее широко представлены три возрастные группы: от 20 до 30 лет – 24,3%; от 30 до 40 лет – 39,5%; 40 до 50 лет – 18,4%.В основном в парк ходят отдыхать семьями - 71,2% от всех участников опроса. Явное предпочтение отдается пешим прогулкам на свежем воздухе. Для части самарцев Загородный парк - это место дружеских встреч, некоторые ответили, что ходят купаться и загорать в пляжной зоне парка. Чуть меньше людей пользуется возможностью, предоставленной парком, посидеть в кафе на свежем воздухе. Также немного участников опроса устраивают в парке пикники и катаются на лыжах и санках. В целом многие отметили, что парк используется в любое время года, а это значит, что парк универсален.Аттракционами, размещенными в парке, пользуется десятая часть респондентов и почти столько же - занимаются в парке спортом.Подавляющее большинство отдали предпочтение тому образу Загородного парка, в котором он представляется экологической нишей большого города.Отвечая на вопрос о проектах, предложенных конкурсантами, - «чем именно вас привлек этот проект?» - респонденты продемонстрировали единодушие. Большинство ответили – «максимальным сохранением природы, подсадкой новых деревьев», вдвое меньше - «организацией видовых площадок»; третье место заняла позиция «сохранением сложившейся трассы пешеходных площадок», четвертое место - позиция «обогащением парковой территории новыми функциями».Кроме того, участники опроса отметили вертикальные подъемники, обеспечивающие легкий доступ к прибрежной зоне парка, пример организации фонтана, создания фуникулера, террасного спуска с подъемником, видовой площадки, театра под открытым небом, пешеходной дорожки с игровыми элементами.Понравившиеся жителям архитектурные решения лягут в основу окончательного проектного решения.