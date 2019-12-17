Первый заммэра Самары Владимир Василенко не одобрял идею строительства снегоплавильной станции
17 декабря 2019 09:21
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Об этом сам чиновник рассказал на допросе по делу идеолога громкого проекта Александра Эстрина, недавно получившего условный срок за покушение на мошенничество.
Эстрин после заключения осенью 2017 года концессионного соглашения с мэрией стал искать инвестора на проект строительства снегоплавильной станции. Им стал его давний знакомый Сергей Плешаков, который оплачивал все задумки инноватора Эстрина. Но когда Эстрин заявил, что проект тормозят чиновники мэрии и им надо дать взятку в 7 млн рублей, Плешаков написал заявление в ФСБ.
Чиновников, которых упоминал в беседах Эстрин, допросили на следствии и в суде, пишет СО ОНЛАЙН.
Был допрошен и Владимир Василенко, который пояснил, что он слышал о заключении в 2017 году концессионного соглашения с фирмой Эстрина «СПК», но с самим бизнесменом знаком не был. По словам Василенко, еще в 2008 году мэрией были закуплены передвижные снегоплавильные станции, обслуживанием которых тоже занималась фирма Эстрина. Василенко знал о неэффективности работы передвижных станций и о больших финансовых затратах на их содержание и был против строительства стационарного объекта.
Из опросов чиновников экономического и градостроительного блока следовало, что «СПК» вообще не получило разрешения на строительство снегоплавильной станции, не построило его, и по этой причине никак не могло претендовать на получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Идея строительства снегоплавильной станции возникает в мэрии Самары время от времени в течение последних пятнадцати лет. Еще в 2012 году на стоянку самарского МП «Благоустройство» были помещены канадские снегоплавильные машины Trecan, каждая стоимостью около 15 млн руб. Машины закупили еще в 2009 году у компании «Трикан-Самара», учредителем которого также выступал Александр Эстрин. Причиной отказа от их использования стала дороговизна эксплуатации — почти в два раза дороже, чем при складировании снега на полигоне.
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Комментарии
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17 декабря 2019 09:21
Причиной отказа от их использования стала дороговизна эксплуатации. Благоустройство региона
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