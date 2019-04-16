Первые дорожные контракты жизненного цикла в Самаре подпишут на улицы Победы и Стара-Загора
16 апреля 2019 13:24
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В Самаре планируется заключить первые контракты жизненного цикла на ремонт и содержание дорог. Пилотными проектами станут две городские улицы — Победы и Стара-Загора. Выигравшие торги подрядчики должны будут не только комплексно обновить обе магистрали в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», но и следить за их состоянием, убирать снег зимой, обрабатывать противогололедными материалами, поддерживать в чистоте посадочные площадки общественного транспорта, подметать, мыть, вывозить мусор и следить за газонами летом.
Также в круг обязанностей этих подрядчиков включены такие работы, как озеленение, комплексная обрезка, валка сухих и аварийных деревьев, регулярная проверка светофоров и дорожных знаков на предмет их видимости, на соответствие светофорного цикла заданному режиму работы, восстановление и ремонт средств организации движения в случае необходимости, замена поврежденных и т.д.
К ремонту и последующему содержанию запланированы участки: ул. Стара-Загора от ул. Советской Армии до ул. Ново-Вокзальной и ул. Победы от ул. Елизарова до пр. Кирова. Содержать дороги после завершения 3-летнего срока будет МП «Благоустройство». При этом гарантийные обязательства, выходящие за рамки этого срока (например, 5 лет гарантии на асфальтобетонное и плиточное покрытие проезжей части и тротуаров), за подрядчиками сохранятся.
Эксперты полагают, что новые принципы работы стимулируют подрядчиков более ответственно относиться к вопросам соблюдения технологий при ведении ремонтных работ и далее — при содержании и обслуживании. И в то же время позволят наиболее добросовестным иметь постоянную загрузку своих мощностей и трудовых коллективов в течение всего календарного года, пишет СО ОНЛАЙН.
Фото pixabay.com
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Комментарии
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16 апреля 2019 13:24
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