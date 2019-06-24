Официальное открытие первой инклюзивной детской площадки состоится в Самаре
24 июня 2019 12:20
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27 июня в 10.00 состоится открытие инклюзивно детской площадки при коррекционном центре «Жемчужинка» по адресу ул. Стара -Загора, 202 ж (территория храма Трех Святителей).
Площадка построена в рамках программы «Строим детям», которую с 2016 года реализует ОАО «Самарский хлебозавод №5». За это время было построено три спортивно-игровых комплекса.
Проект социальный: один рубль с продажи каждого батончика ТМ «Семейные традиции» перечисляется на строительство детской площадки.
В программе официальная часть, развлекательная программа для детей (конкурсы, викторины, аниматоры, шоу мыльных пузырей, аквагрим).
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pixabay.com
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