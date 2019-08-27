Общественный совет Минстроя обсудил итоги народного голосования по проектам реконструкции Загородного парка в Самаре
27 августа 2019 10:49
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Эксперты Общественного совета при министерстве строительства Самарской области обсудили итоги народного голосования по проектам реконструкции Загородного парка. Конкретные предложения от общественников были собраны органом исполнительной власти в понедельник, 26 августа. Мнения общественников будут проанализированы и учтены в новом техническом задании по Загородному парку.
Напомним, в конце августа 2018 года по поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова был объявлен открытый конкурс на разработку концепции реконструкции Загородного парка. Проекты-лидеры определило профессиональное сообщество архитекторов. Среди 83 работ жюри выделило шесть, которые распределились по местам: 1 место - один проект; 2 место - два проекта; 3 место - три проекта.
Поскольку конкурс выявил различные точки зрения на будущее исторического парка, Глава региона Дмитрий Азаров поручил провести народное голосование. «Я хотел бы, чтобы у парка были узнаваемые образы, как угодно это можно называть фишками, стилем. Мне кажется это важно, чтобы человек мог сразу понять, что именно Самарский Загородный парк», — отметил руководитель региона.
В июне 2019 года проекты-победители, а также 20 фрагментов проектных решений некоторых элементов парка, выбранных из других конкурсных проектов, были представлены на суд жителей города, посещающих Загородный парк. Свое мнение горожане высказывали и в режиме онлайн в сети Интернет.
В опросе, проведенном в Загородном парке, приняли участие 1419 человек, что обеспечивает высокий уровень репрезентативности. Подавляющее большинство отдали предпочтение тому образу Загородного парка, в котором он представляется экологической нишей большого города. Отвечая на вопрос о проектах, предложенных конкурсантами, - «чем именно вас привлек этот проект?» - респонденты продемонстрировали единодушие. Большинство ответили – «максимальным сохранением природы, подсадкой новых деревьев», вдвое меньше - «организацией видовых площадок»; третье место заняла позиция «сохранением сложившейся трассы пешеходных площадок», четвертое место - позиция «обогащением парковой территории новыми функциями».
Участники опроса отметили вертикальные подъемники, обеспечивающие легкий доступ к прибрежной зоне парка, пример организации фонтана, создания фуникулера, террасного спуска с подъемником, видовой площадки, театра под открытым небом, пешеходной дорожки с игровыми элементами, сообщает пресс-служба облправительства.
Министр строительства Самарской области Евгений Чудаев: «Принципиально важно, чтобы в принятии важнейших решений участвовали жители региона, общественники. Рассчитываем и на активность членов общественного совета при Минстрое, работу которого мы планируем переводить на более качественный и продуктивный уровень. Знаю, что некоторые активные граждане называют себя «советниками министра». Подчеркиваю, таких должностей на сегодня в органе исполнительной власти нет. Состав общественного совета опубликован на сайте ведомства. В него входят представители общественных организаций, строительного бизнеса, учёные и эксперты в курируемых министерством отраслях. Сегодня место председателя общественного совета, которое в свое время занимал Олег Анатольевич Никитенко, заняла Любовь Савельевна Аристова. Надеемся на ее профессионализм, экспертное мнение, инициативу и гражданскую позицию, максимально приближенную к интересам и проблемам людей».
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