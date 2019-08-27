Я нашел ошибку
сегодня  Вторник, 27 августа, 11:27
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +18 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 27/08:
USD 65.97
0.37
EUR 73.4
0.78
Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Общественный совет Минстроя обсудил итоги народного голосования по проектам реконструкции Загородного парка в Самаре

27 августа 2019 10:49
48
Общественный совет Минстроя обсудил итоги народного голосования по проектам реконструкции Загородного парка в Самаре
Мнения общественников будут проанализированы и учтены в новом техническом задании.

Эксперты Общественного совета при министерстве строительства Самарской области обсудили итоги народного голосования по проектам реконструкции Загородного парка. Конкретные предложения от общественников были собраны органом исполнительной власти в понедельник, 26 августа. Мнения общественников будут проанализированы и учтены в новом техническом задании по Загородному парку.
Напомним, в конце августа 2018 года по поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова был объявлен открытый конкурс на разработку концепции реконструкции Загородного парка. Проекты-лидеры определило профессиональное сообщество архитекторов. Среди 83 работ жюри выделило шесть, которые распределились по местам: 1 место - один проект; 2 место - два проекта; 3 место - три проекта.

Поскольку конкурс выявил различные точки зрения на будущее исторического парка, Глава региона Дмитрий Азаров поручил провести народное голосование. «Я хотел бы, чтобы у парка были узнаваемые образы, как угодно это можно называть фишками, стилем. Мне кажется это важно, чтобы человек мог сразу понять, что именно Самарский Загородный парк», — отметил руководитель региона.
В июне 2019 года проекты-победители, а также 20 фрагментов проектных решений некоторых элементов парка, выбранных из других конкурсных проектов, были представлены на суд жителей города, посещающих Загородный парк. Свое мнение горожане высказывали и в режиме онлайн в сети Интернет.

В опросе, проведенном в Загородном парке, приняли участие 1419 человек, что обеспечивает высокий уровень репрезентативности. Подавляющее большинство отдали предпочтение тому образу Загородного парка, в котором он представляется экологической нишей большого города. Отвечая на вопрос о проектах, предложенных конкурсантами, - «чем именно вас привлек этот проект?» - респонденты продемонстрировали единодушие. Большинство ответили – «максимальным сохранением природы, подсадкой новых деревьев», вдвое меньше - «организацией видовых площадок»; третье место заняла позиция «сохранением сложившейся трассы пешеходных площадок», четвертое место - позиция «обогащением парковой территории новыми функциями».
Участники опроса отметили вертикальные подъемники, обеспечивающие легкий доступ к прибрежной зоне парка, пример организации фонтана, создания фуникулера, террасного спуска с подъемником, видовой площадки, театра под открытым небом, пешеходной дорожки с игровыми элементами, сообщает пресс-служба облправительства.

Министр строительства Самарской области Евгений Чудаев: «Принципиально важно, чтобы в принятии важнейших решений участвовали жители региона, общественники. Рассчитываем и на активность членов общественного совета при Минстрое, работу которого мы планируем переводить на более качественный и продуктивный уровень. Знаю, что некоторые активные граждане называют себя «советниками министра». Подчеркиваю, таких должностей на сегодня в органе исполнительной власти нет. Состав общественного совета опубликован на сайте ведомства. В него входят представители общественных организаций, строительного бизнеса, учёные и эксперты в курируемых министерством отраслях. Сегодня место председателя общественного совета, которое в свое время занимал Олег Анатольевич Никитенко, заняла Любовь Савельевна Аристова. Надеемся на ее профессионализм, экспертное мнение, инициативу и гражданскую позицию, максимально приближенную к интересам и проблемам людей».

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
27 августа 2019  10:49
Общественный совет Минстроя обсудил итоги народного голосования по проектам реконструкции Загородного парка в Самаре
Общественный совет Минстроя обсудил итоги народного голосования по проектам реконструкции Загородного парка в Самаре
Мнения общественников будут проанализированы и учтены в новом техническом задании. Благоустройство региона
47
26 августа 2019  16:47
Территория, которая всего 2,5 месяца назад представляла собой пустырь, заросший буреломом, преобразилась на глазах.
Благоустройство сквера у собора «Кирилла и Мефодия» завершено раньше срока
Территория, которая всего 2,5 месяца назад представляла собой пустырь, заросший буреломом, преобразилась на глазах.  Благоустройство региона
378
26 августа 2019  16:40
Заключены соглашения почти со всеми объектами социальной сферы – детскими садами, школами и больницами, а также строительными организациями и гаражными комплексами.
Торговые точки и предприятия Самары обяжут следить за чистотой на прилегающих территориях
Заключены соглашения почти со всеми объектами социальной сферы – детскими садами, школами и больницами, а также строительными организациями и гаражными... Благоустройство региона
275
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
10 августа 2019  17:43
Как выбрать диван-кровать ИКЕА
Как выбрать диван-кровать ИКЕА
 Продукция сети магазинов ИКЕА повсеместно пользуется особым спросом. Шведская компания специализируется на производстве мебели для дома, существенную часть... Капитальный ремонт в Самаре
655
28 января 2019  23:34
Неисправности кондиционеров, их устранение
 Для того чтобы поддерживать в домовладении или квартире оптимальный микроклимат, просто не обойтись без кондиционера. Он спасает в жару и создает все условия... Капитальный ремонт в Самаре
6423
2 декабря 2018  21:52
Как продлить жизнь кроссовкам и правильно выбрать новые?
Как продлить жизнь кроссовкам и правильно выбрать новые?
 Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
2898
Весь список
Всё в Дом
24 июля 2019  21:16
Правильный подход к обслуживанию и уходу за бассейном
Правильный подход к обслуживанию и уходу за бассейном
Если вы купили и установили бассейн на заднем дворе, но не желаете тратить время и силу на уход за ним, то он прослужит вам не долго.  Всё в Дом
745
24 июля 2019  21:14
Сложности в обустройстве детской комнаты
Сложности в обустройстве детской комнаты
 Все мы знаем, как сложно разработать и воплотить в жизнь ремонт мечты. Но самыми сложными в этом плане становятся детские комнаты и тут есть несколько причин.  Всё в Дом
135
6 июля 2019  09:11
Ткани для штор. Виды и свойства
 Наша душа открыта не для каждого, но заглянуть в нее можно через вкусовые пристрастия человека, его мироощущение и восприятие. Как это сделать?  Всё в Дом
680
Весь список
ЖКХ
26 августа 2019  14:10
Запомните! В канализацию, будь то унитаз или раковина, нельзя спускать то, что не растворяется!
Как домашние заготовки влияют на канализацию: Овощи – в банку, очистки – в мусор!
Запомните! В канализацию, будь то унитаз или раковина, нельзя спускать то, что не растворяется!  ЖКХ
517
22 августа 2019  12:10
За электроэнергию на текущий момент самарцы задолжали более 300 млн рублей.
За электроэнергию на текущий момент самарцы задолжали более 300 млн рублей.
К неплательщикам выезжают мобильные бригады. ЖКХ
297
21 августа 2019  15:09
Планируемое время восстановления водоснабжения потребителей – 18:00 21 августа.
В Самаре на Стара-Загоре 25 многоквартирных жилых домов и школа остались без воды
Планируемое время восстановления водоснабжения потребителей – 18:00 21 августа.   ЖКХ
337
Весь список

Экология
26 августа 2019  13:51
В Тольятти зафиксировали загрязнение воздуха
В Тольятти зафиксировали загрязнение воздуха
В воздухе превышено содержание формальдегида. Экология
269
20 августа 2019  12:58
Жигулевский заповедник отметил 92-летие
Жигулевский заповедник отметил 92-летие
Все эти годы заповедник выполняет поставленные задачи, развивается и совершенствуется. Экология
306
19 августа 2019  12:37
19 августа - День особо охраняемых природных территорий в Самарской области
19 августа - День особо охраняемых природных территорий в Самарской области
Системная работа по охране ООПТ ведется с 2009 года. Экология
316
Весь список


Видео
22 августа 2019  11:40
Российские лётчики показали новую фигуру высшего пилотажа Пропеллер
Российские лётчики показали новую фигуру высшего пилотажа "Пропеллер"
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него.
В стране
296
21 августа 2019  10:58
В Госдуме предложили выделять семьям с детьми «первосентябрьский капитал»
В Госдуме предложили выделять семьям с детьми «первосентябрьский капитал»
Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется. Образование
256
31 июля 2019  10:50
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Он не получил при падении никаких травм.
В мире
507
25 июля 2019  11:18
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
Он объединяет активных людей региона.
Социум
1270
25 июля 2019  10:47
Под Самарой на берег Волги выбросило тысячи мертвых рыб
Под Самарой на берег Волги выбросило множество мертвых рыб
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего
Экология
625
22 июля 2019  10:40
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования.
Происшествия
716
Весь список

Фоторепортажи
24 августа 2019  20:09
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником.
Культура
2070
23 августа 2019  10:13
В День флага в Самаре поставлен новый рекорд: ФОТО
В День флага в Самаре поставлен новый рекорд: ФОТО
На набережной развернули самый длинный флаг. 
Социум
336
11 августа 2019  12:31
В Самаре провели День физкультурника: ФОТО
В Самаре провели День физкультурника: ФОТО
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной.
Спорт в регионе
630
8 августа 2019  10:49
Архитектурный фестиваль в Самаре: как это было
Архитектурный фестиваль в Самаре: как это было
Гостям представили обширную тематическую программу.
Социум
440
28 июля 2019  12:48
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар.
Культура
599
27 июля 2019  15:05
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева.
Социум
956
Весь список

Мероприятия
Самарский университет представит инновационные разработки на МАКС-2019 в Жуковском
В Новокуйбышевске состоялась XVI территориальная ярмарка образовательных ресурсов «Новое образование - Поволжскому округу»
В Самаре стартует Суперфинал чемпионата России по пляжному футболу
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные