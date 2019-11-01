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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Обрушение дороги Волжский-Курумоч обошлось в полмиллиона

1 ноября 2019 09:31
178
Обрушение дороги Волжский-Курумоч обошлось в полмиллиона
Генподрядчик проблемы в ситуации не увидел и обвинил СМИ в преувеличении масштаба ситуации.

В начале августа по лентам местных СМИ разлетелось сообщение о том, что дорога Волжский — Курумоч частично обрушилась. Об этом в «Твиттере» сообщил аккаунт «Дорога63». В ответ региональный минтранс написал, что «на участке реконструкции автодороги Волжский — аэропорт Курумоч произошел размыв телескопических водосбросных лотков. Размыв будет ликвидирован до конца текущей недели», пишет СО ОНЛАЙН.

Генподрядчик проблемы в ситуации не увидел и обвинил СМИ в преувеличении масштаба ситуации. «Ничего там не обрушилось, дожди идут, немножко склон подмыло, это чисто производственная история. Там нет федерального значения, это поселок Береза, немного смыло песок, это устранимо. Мне минстрой выдал предписание на три недели, чтобы мы это устранили. Дорога не обрушилась, это просто свод смыло дождем, я там подсыплю песок, землю и засею травой», — пояснял в августе «СО» Сергей Рейнюк.

Как затем уточнил для «СО» министр транспорта Самарской области Иван Пивкин, чье ведомство и являлось заказчиком строительства дороги, по условиям договора, обрушившуюся часть восстановило ГКП СО «АСАДО», а подрядчик затем просто вернет ему деньги. Судя по всему, так и вышло. В середине октября «АСАДО» подало к «С.И.Т.И.» иск в областной арбитраж, где потребовало взыскать с компании 573,9 тыс. рублей. В материалах дела пока не раскрывается, о каком объекте идет речь, но судя по всему, именно об обрушившемся участке дороги.

Фото: Дорога63
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Комментарии



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