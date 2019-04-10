Названо время открытия самарского Ботанического сада для посетителей
10 апреля 2019 13:45
94
Весной 2019 года в Самаре станет на одну зону культурного отдыха больше. В мае откроет свои двери Ботанический сад Самарского университета. Об этом сообщили представители вуза.
— После схода снега, расчистки дорожек и прилегающих к ним территорий, мы рассчитываем открыть сад для посетителей, — пояснили в Самарском университете.
Однако пока представители вуза не уточняют, изменятся ли правила посещения Ботанического сада. Также пока неизвестно, будут ли корректировать гарфик работы рекреации.
Ботанический сад закрыли на реконструкцию в августе 2017 года. Подрядчики привели в порядок дамбу Нижнего пруда, уничтожили сорняки, обновили ограждения и освещение.
Предполагалось, что все работы закончат в декабре 2017 года. Посещения научного парка планировали начать в апреле-мае 2018 года. Но открытие переносили из-за погодных условий, пишет ПроГородСамара.
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
10 апреля 2019 13:45
Научную зону несколько лет приводили в порядок. Благоустройство региона
93
10 апреля 2019 11:33
Сейчас на балансе города находятся две мобильные снегоплавильные установки. Благоустройство региона
110
9 апреля 2019 14:47
До конца апреля пропылесосят, а также отмоют снаружи и внутри порядка 400 вагонов и 200 троллейбусов. Благоустройство региона
241
Капитальный ремонт в Самаре
28 января 2019 23:34Неисправности кондиционеров, их устранение
Для того чтобы поддерживать в домовладении или квартире оптимальный микроклимат, просто не обойтись без кондиционера. Он спасает в жару и создает все условия... Капитальный ремонт в Самаре
2534
2 декабря 2018 21:52
Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
2520
16 ноября 2018 06:46
Последствия короткого замыкания, вызванного неисправностью проводки, могут быть совершенно плачевными, а избежать их поможет небольшое устройство, цена... Капитальный ремонт в Самаре
1142
Всё в Дом
8 апреля 2019 19:11Жалюзи - удобство и комфорт
Каждый хочет, чтобы его дом или квартира были комфортными и уютными. И для этого не обойтись без жалюзи. Всё в Дом
78
6 марта 2019 13:08Советы по выбору светильников BLITZ
BLITZ – это компания, появившаяся на рынке относительно недавно, но уже завоевавшая многих покупателей. Всё в Дом
703
4 марта 2019 17:26Профильные светильники и их использование в интерьере
Все знают, что свет – это вполне полноценный элемент в интерьере, который можно обыгрывать и делать с помощью этого свои неповторимые образы. Всё в Дом
222
ЖКХ
10 апреля 2019 13:31
Причиной стал глубокий провал у пешеходного перехода. ЖКХ
99
10 апреля 2019 12:41
Суммы платежей, поступившие после 28 февраля, будут учтены при выставлении квитанций за последующие месяцы. ЖКХ
151
10 апреля 2019 10:57
С самыми проблемными должниками сотрудники «РКС-Самара» проводят индивидуальную работу. ЖКХ
151
Экология
4 апреля 2019 09:36
Фото принимают с 10 апреля по 20 сентября 2019 года. Экология
444
2 апреля 2019 13:50
После изменения состава стоков в реку может попасть почти в 4 раза больше цинка, в 3,5 - нефтепродуктов, в 2,5 - карбамида, в 2,5 - сульфатов. Экология
515
2 апреля 2019 13:44
Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения ЧП. Экология
490
Видео
8 апреля 2019 14:01
Об этом сообщили очевидцы в социальной сети. ЖКХ
460
7 апреля 2019 12:49
Горожане обсуждают вспышку и взрывы в небе 6 апреля. Происшествия
938
7 апреля 2019 10:57
Как кусок железа попал в буханку, неизвестно. Происшествия
439
4 апреля 2019 13:22
Размещена вторая партия картин. Культура
594
29 марта 2019 11:00Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в "поддержку" Зеленского
Видео опубликовано в Instagram Охлобыстина. В стране
378
28 марта 2019 11:46
Полузащитник "Крыльев Советов" рассказал об уходе из команды, конфликте с Семиным и секретах Черчесова. Спорт в регионе
4967
Фоторепортажи
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
471
21 марта 2019 16:31
Работы на стройплощадке ведутся в две смены. Строительство
1161
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
1127
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
2108
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
2403
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
1451
Мероприятия