На проспекте Кирова в Самаре приступили к устройству дождевой канализации

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В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Самаре начат капитальный ремонт проспекта им.Кирова на участке от ул.Ветлянской до мостового перехода «Кировский». Протяженность участка – 1,1 км.Государственный контракт на проведение работ заключен с подрядной организацией ООО «Самаратрасстрой» 27 мая 2019 года.В настоящее время завершается подготовка территории, дорожники начали работы по устройству дождевой канализации.11 июня официальное сообщество нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Самарской области проведет прямую трансляцию с объекта капитального ремонта. Посмотреть трансляцию можно по ссылке - https://vk.com/bkadsamarobl.Напомним, что в рамках капитального ремонта дорога будет расширена до 4-х полос движения. В целях обеспечения безопасности дорожного движения планируется строительство тротуаров и освещения, устройство регулируемых пешеходных переходов, осевого барьерного ограждения. Расширение автомобильной дороги позволит ликвидировать «узкое горлышко» и повысить пропускную способность Кировского моста.Сроки проведения капитального ремонта – 2019-2020 годы. Стоимость работ по государственному контракту составит 319,3 млн рублей.В 2019 году в рамках нацпроекта будет проведен ремонт и капитальный ремонт 91 участка автомобильных дорог регионального и местного значения общей протяженностью 247 км, в том числе 49,9 км в Самаре, 17,15 км в Тольятти и 180 км региональных трасс. На эти цели будет направлено 5,27 млрд рублей, в том числе 3,06 млрд рублей – средства федерального бюджета, сообщает пресс-служба облправительства.