На пересечении Владимирской и Чернореченской в Самаре появится светофор
21 июня 2019 13:53
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В Самаре устанавливают новый светофор.
Он разместится на пересечении ул. Владимирской и Чернореченской.
Как сообщили в департаменте транспорта, светофор будет обычным, без кнопки для пешеходов, пишет Самру.ру.
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