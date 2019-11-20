На месте рынка на XXII Партсъезда в Самаре остались только щепки и мусор
20 ноября 2019 11:51
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В среду, 20 ноября, рабочие продолжили снос рынка на улице XXII Партсъезда.
— Мы получили на исполнение постановление суда об освобождении участка площадью 3468,6 кв. метра. К настоящему моменту убрали торговые ряды на улице XXII Партсъезда между Физкультурной и Красных Коммунаров, — рассказали в региональном управлении службы судебных приставов.
Территорию на пересечении Физкультурной и XXII Партсъезда занимало ООО «Спарта». Раньше у компании был договор аренды с властями. Но департамент решил его расторгнуть. Оспорить это решение у торговцев не получилось. Решение о том, что бизнесмены обязаны освободить участок, арбитражный суд вынес в конце октября 2019 года, пишет 63.ру.
Фото: Евгений Щёкин
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