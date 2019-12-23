На Волжском шоссе в Самаре появятся переходно-скоростные полосы
23 декабря 2019 12:50
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Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области ищет подрядчика для разработки проектной документации по капитальному ремонту Волжского шоссе и обустройству на нем переходно-скоростных полос. Соответствующие документы опубликованы на сайте Госзакупок.
Речь идет об участке дороги от 3 км + 700 м до 4 км + 200 м — между ул. Демократической и Московским шоссе. Там же должны появиться и полосы разгона.
Исполнитель должен будет подготовить проект до 25 июня 2020 года. Начальная (максимальная) цена контракта 1 млн рублей, пишет Волга Ньюс.
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