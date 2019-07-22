На Самарке хотят создать искусственный "остров" с оздоровительным комплексом
22 июля 2019 13:15
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Администрация города опубликовала проект разрешения на создание искусственного земельного участка на реке Самара, пишет Самру.ру.
Речь идет о создании ООО "Волна" участка площадью 47 тыс. кв. метров (4,7 га) в районе ул. Набережная Самары в пос. Шмидта (Запанской). Цель - строительство объектов оздоровительного комплекса для водноспортивных и рекреационных целей (круглогодичного использования, с предоставлением услуг по проживанию гражданам).
Сооружение будет представлять собой площадку из грунтовой насыпи на незатапливаемом уровне с закрепленным откосом. Со стороны залива, образованного существующей дамбой, предусмотрена подпорная стенка протяженностью 280 м. По всему периметру предполагается устройство берегоукрепления из монолитного железобетона. С площадки на соседние участки спроектирована дорога с грунтощебеночным покрытием.
Планируется построить участок за пять лет - с 2020 по 2024 год. Возвести объекты на нем - до января 2026 года. Сроки могут сократиться.
Предложения и замечания заинтересованных лиц по проекту принимаются департаментом градостроительства по адресам: почтовому - 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132, электронной почты - dgs@samadm. ru.
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