На Алма-Атинской в Самаре массово меняют правовые зоны участков с садовых на общественно-деловые
9 октября 2019 10:26
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2 октября 2019 года опубликовали постановление о публичных слушаниях по проекту о внесении изменений в правила застройки и землепользования. Проведение экспозиции проекта пройдет с 12 октября по 3 декабря. Заключение о результатах будет опубликовано 7 декабря.
Всего на публичные слушания вынесли 19 объектов. И практически во всех хотят поменять зону садово-дачных и коллективных садов на общественно-деловую зону городского значения. Площадь земельных участков составляет от 3,5 кв. м. до 600 кв. м. Объекты в основном находятся на улице Алма-Атинской, в массиве «Ясная Поляна» и в массиве «Ветляное озеро».
Из всего перечня земельных участков, некоторые входят в состав Потребительского садово-дачного кооператива «Авиатор» (1047 кв. м.), в садовое товарищество ГПП «ЗиМ» (2427 кв. м), в садовое товарищество КПО «ЗиМ» (1321 кв.м) и в садово-некоммерческую организацию «Металлист» (1221 кв. м), пишет СО ОНЛАЙН.
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Всего на публичные слушания вынесли 19 объектов. Благоустройство региона
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