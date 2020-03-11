Месячник по благоустройству – 2020: во внутригородских районах Самары выполняются актуальные сезонные работы

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16 марта – официальный старт городского месячника по благоустройству. Он начнется в этом году раньше обычных сроков по поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Это связано с погодными условиями – ранней весной. Глава Самары Елена Лапушкина поручила всем службам благоустройства справиться с актуальными мероприятиями в кратчайшие сроки и согласно скорректированным графикам.Внутригородские районы и управляющие компании уже начали выполнять часть сезонных работ. Так, в Железнодорожном районе в уборке и благоустройстве территории задействованы МКУ «Центр обеспечения», 35 управляющих компаний, 132 ТСЖ и ЖСК.Накануне УК приводила в порядок территорию в районе домов №69 и 71 по улице Пензенская. Специалисты обслуживающей организации выполняли работы по ворошению снега и подбору мусора.«На сегодняшний день в уборке дворовых территорий в районе задействовано порядка 100 рабочих и 5 единиц спецтехники. Актуальные работы – это удаление наледи, очистка отмостков, ворошение снега и подбор вытаявшего мусора. С каждым днем темп будет наращиваться, - рассказал заместитель начальника отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Железнодорожного района Андрей Починок. – Следующий этап – удаление незаконных рекламных объявлений, избавление от сухостоя, приведение в надлежащее состояние газонов, покраска бордюров».По словам специалиста, на территории Железнодорожного района запланировано шесть средников и столько же субботников. Принять участие в благоустройстве территории могут все желающие. Для получения инвентаря необходимо обращаться в свою обслуживающую организацию, сообщает горадминистрация.