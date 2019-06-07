Малые города и исторические поселения Самарской области расширяют границы инвестиционной и туристической привлекательности
7 июня 2019 13:49
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Самарская область примет участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году. Об этом сообщил министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Марков на тематической пресс-конференции на площадке «Самарской газеты».
В 2019 году во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях от Самарской области принимали участие 6 муниципальных образований: в номинации «Малые города» - Чапаевск, Отрадный, Кинель, Жигулевск, Похвистнево. В номинации «Исторические поселения» — Сызрань.
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области вело серьезную подготовку к конкурсу. Шесть территорий 21 марта 2019 года выступали предварительно с защитой проектов на региональном уровне. Все шесть проектов были одобрены и представлены на конкурс, который проводил Минстрой РФ.
Всего же экспертами оценивались 330 заявок субъектов России из 77 регионов. От Самарской области федеральной конкурсной комиссией победителями признаны проекты, представленные городскими округами Кинель, Жигулевск, Отрадный, Сызрань. Победителей поздравил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, он подчеркнул: «Считаю, что наши города-победители должны стать примером и для остальных муниципалитетов. Мы видим, как много значит желание и активность самих граждан; и там, где она проявлена, уже есть яркие результаты. От души поздравляю жителей городов, одержавших победу в конкурсе. Именно ваше участие и активность во многом предопределили успех каждой территории и всего региона!»
«Столь убедительная победа стала возможна благодаря общественной инициативе и активной позиции жителей муниципальных образований, творчеству и профессионализму команды архитекторов, системной работе органов власти и привлечению частных инвестиций. Приступая к воплощению проектов городов-победителей, наша основная задача - создать «дорожную карту», сработать четко, слаженно в рамках парового поля с соблюдением всех технологий. Уверен, что в итоге регион получит мощный толчок инвестиционного и туристического развития. Результаты 2019 года показали, что у Самарской области большой потенциал и уникальный история, которая легла в основу идей проектов благоустройства. В следующем году наш регион также станет участником конкурса и представит новые уникальные проекты благоустройства», - сказал Сергей Марков.
Для реализации всех проектов-победителей 2019 года из федерального бюджета будет направлено 289 млн рублей, сообщает пресс-служба облправительства.
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