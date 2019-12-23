Красноглинское шоссе в Самаре ждет капитальный ремонт
23 декабря 2019 12:47
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Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области выступило заказчиком работ по разработке проектной документации капитального ремонта Красноглинского шоссе на участке км 6+600 — км 7+100 (от моста через реку Сок до Волжского шоссе). Конкурсная документация опубликована на сайте Госзакупок.
Выполнить работы подрядчик должен до 24 июня 2020 года. Начальная (максимальная) цена контракта 3,3 млн рублей. Деньги выделит областной бюджет, пишет Волга Ньюс.
Фото pixabay.com
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