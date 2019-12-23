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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Красноглинское шоссе в Самаре ждет капитальный ремонт

23 декабря 2019 12:47
97
Красноглинское шоссе в Самаре ждет капитальный ремонт
Выполнить работы подрядчик должен до 24 июня 2020 года.

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области выступило заказчиком работ по разработке проектной документации капитального ремонта Красноглинского шоссе на участке км 6+600 — км 7+100 (от моста через реку Сок до Волжского шоссе). Конкурсная документация опубликована на сайте Госзакупок.

Выполнить работы подрядчик должен до 24 июня 2020 года. Начальная (максимальная) цена контракта 3,3 млн рублей. Деньги выделит областной бюджет, пишет Волга Ньюс.

Фото pixabay.com
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